La panelista del programa de farándula Me Late (TV+) Pamela Díaz se refirió este lunes al abrupto término de su programa Mochileros en TVN y afirmó que desde el canal “nunca hablaron conmigo”.

El espacio de televisión, que alcanzó a tener cuatro episodios al aire en horario prime los sábado, fue reemplazado por la serie Hasta que te conocí, que cuenta la vida del fallecido cantante Juan Gabriel.

En Me Late, Díaz se refirió a lo que ocurrió y afirmó que “era un programa que yo quería hacer hace mucho tiempo y se me da la posibilidad con gente que yo elegía, con quien podía pasarlo bien”.

Al comienzo, apuntó, “di un listado de gente junto con la productora, y a muchos de ellos (desde TVN) me dijeron que no”. Entre ellos, dijo, se encontraba su compañero de trabajo Daniel Fuenzalida y el animador José Miguel Viñuela.

Pamela Díaz: “Nunca hablaron conmigo”

El programa de Díaz alcanzó a estar sólo cuatro episodios al aire y habrían quedado otros siete grabados, que no serían emitidos.

Quedaron, enumeró Díaz, grabaciones con Karen Doggenweiler, Jordi Castell, Ignacio Gutiérrez, Juan Falcón, Katyna Huberman, Carola Varleta y Sonia Fried, conocida como tía Sonia.

Las razones de la decisión, apuntó, podrían estar en las palabras que emitió en el mismo programa de televisión hace algunas semanas, cuando dijo que “TVN tiene una parrilla tibia, ¡más fría que la cresta! (sic) Entonces, ¿qué quieren? ¿Que yo saqué diez, quince puntos? No puedo. A los ejecutivos de TVN, entiendan. ¿Qué creen que soy?”.

“Nos sacamos la cresta. Puedo decir que por supuesto que mis comentarios pueden sacar ronchas, pero yo nunca dije el nombre de un ejecutivo. Nunca me hablaron, porque por último tú adviertes (…) Ellos nunca hablaron conmigo, hasta el día de hoy”, agregó. Más tarde, insistió en que “es verdad que es un canal frío”.

La también modelo manifestó, además, que hay cosas que no puedo decir con detalle ni nada de eso, porque todavía hay un tema que no está resuelto, que es el pago. Me imagino que así como yo trabajé, y todo un equipo, y fueron los 12 capítulos, se pagará. Yo me imagino que sí, tengo fe“.

De acuerdo a fuentes de BioBioChile, el término se debió a un cambio programático llevado a cabo por Televisión Nacional.