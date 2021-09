La modelo y presentadora de televisión Pamela Díaz (40), entre bromas y verdades, lanzó una crítica contra Televisión Nacional de chile (TVN), canal en que es la anfitriona del programa Mochileros. “¿Qué quieren? ¿Que yo saque 10, 15 puntos? No puedo”, dijo.

Sus palabras llegaron, según recoge Glamorama, en medio de su participación como panelista del espacio de farándula Me Late (TV+), en que comparte con Andrés Caniulef, Sergio Rojas y Daniel Fuenzalida.

Fue, precisamente, en conversación con sus colegas que advirtió que luego de algunos capítulos el programa ya había llegado al fin de sus grabaciones.

“Me despedí de TVN, pero de nadie, porque no había nadie. No me pude despedir de nadie. No conozco a los ejecutivos, no conozco a nadie. No había nadie. Me perdí. Me da miedo, me da mucho miedo ese canal, y hablé con los rostros de ese canal, que hay muy pocos, cada vez menos, y me decían lo mismo”, dijo.

Más tarde sus dichos apuntaron a que “TVN tiene una parrilla tibia, ¡más fría que la cresta! (sic) Entonces, ¿qué quieren? ¿Que yo saqué diez, quince puntos? No puedo. A los ejecutivos de TVN, entiendan. ¿Qué creen que soy?“.

Mochileros

El programa fue anunciado en junio pasado como un espacio de entrevistas, conversación y viajes, en que Díaz, con distintos invitados, muestra algunos puntos del país.

“Hace años que deseaba hacer un programa como Mochileros, lo planteé varias veces y ahora en TVN se está cumpliendo el sueño, así es que no puedo estar más feliz”, contó Pamela en un comunicado.

“Han sido grabaciones increíbles, hay un gran equipo que fluye y he conocido lugares donde nunca había estado lo que me tiene muy feliz. Me he enamorado de San Pedro de Atacama por ejemplo, me pasó algo especial con ese lugar, sentirlo, vivirlo… ya me siento parte del norte”, añadió, en medio de las grabaciones.

En concreto, se trata de un formato de docurrealidad que recorrió el Litoral Central, Valdivia, Chiloé y San Pedro de Atacama, y que es realizado por la productora La Industria.

Entre los invitados se ha encontrado Luis Jara, Karen Doggenweiller, Jordi Castell y Carmen Gloria Arroyo, entre otros.