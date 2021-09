Martín Cárcamo revivió un intenso momento vivido durante una de las noches del Festival de Viña en 2020. El conductor quien en ese entonces se desempeñaba como animador de dicho evento junto a María Luisa Godoy, tuvo un inesperado encuentro con el cantante puertorriqueño Ricky Martin.

Y es que cuando los animadores estaban en el escenario con el intérprete para hacer la entrega de los respectivos galardones, el cantante “le robó” un “piquito” a Cárcamo, momento que fue recordado por el mismo en su programa emitido por Canal 13, Los Cinco Mandamientos.

“Cuando Ricky me besó, porque él me besó que quede claro, a mí también me pasó algo. Se me paralizó el corazón”, comenzó relatanto el animador, bromeando al mismo tiempo con la situación ocurrida.

“Yo no sé si tenía puesto como bálsamo labial, pero tenía los labios muy suaves. Fue un topón, pero fue un buen topón”, agregó sobre “encuentro” con el puertorriqueño.

El momento se dio en conversación con Juan Yarur, quien se mostró sorprendido ante las respuestas de Martín sobre qué sintió ante el “piquito” del cantante. “Si cualquier persona te da un beso, obviamente te pasan cosas. Imagínate que te de un beso Ricky Martin donde te estan viendo 200 millones de personas, obviamente algo te provoca”, expresó.

No obstante, tras salir del escenario, Cárcamo reveló la reacción que tuvieron sus cercanos. “Cuando me da el beso, yo quedé muy sorprendido y después salgo y todo el mundo me quería besar. La primera que me dio un beso fue mi mujer, para ver si podía sentir algo de Ricky”, expresó.