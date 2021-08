La actriz Laura Prepon quien se hizo conocida en la serie That ’70s Show y Orange Is The New Black, señaló que decidió alejarse de la cienciología, corriente que sigio durante varios años, luego de convertirse en madre por primera vez.

La intérprete de Alex en la serie ambientada en una cárcel de mujeres, señaló en una entrevista con revista People cómo se ve actualmente como madre primeriza y su propia relación con su madre cuando ella era niña.

“Como madre primeriza, estaba reflexionando mucho sobre mi propia educación y la forma en que fui madre. Me vi obligado a mirar muchas cosas en mi vida que antes no veía”, comenzó contando la actriz de 41 años.

En 2020, Prepon señaló que su relación con su madre tuvo muchos altos y bajos, debido a que ella le habría “enseñado” a ser bulímica, enfermedad con la que debió luchar hasta hace sólo unos años atrás.

“Tuve mucha gente acercándose a mí, contándome sobre sus propios problemas y luchas con la comida y sus relaciones con sus padres. Mucha gente me ha agradecido por haberme abierto sobre mi relación con mi madre. Tanto lo positivo como lo negativo, porque muchas veces pasamos por alto las cosas porque es difícil o nos hace sentir vulnerables”, dijo Laura en esa oportunidad.

Sin embargo, pese a los difíciles momentos de su vida, en dicha entrevista reveló que por un tiempo practicó la cienciología, pero que ya no la ejerce desde hace cinco años cuando se enteró que se convertiría en madre por primera vez.

“Ya no practico la cienciología. Siempre he tenido una mente muy abierta, incluso desde que era una niña. Fui criada como católica y judía. He rezado en iglesias, meditado en templos. He estudiado la teoría china de los meridianos, (pero) no he practicado cienciología en cerca de cinco años y ya no es parte de mi vida”, sentenció la madre de dos pequeños.

Actualmente, Laura está casada con el también actor Ben Foster desde 2018. Así mismo, dijo que con el padre de sus hijos ahora suelen meditar mucho y es un ejercicio que les ayuda a estar más en contacto como familia.

Sobre la maternidad en sí, Prepon indicó que “si me ha enseñado algo hasta ahora, es que algo puede funcionar durante un período de tiempo y luego sigues adelante y evolucionas a partir de eso”.

“Como mamá primeriza, tenía de una ansiedad que nunca había experimentado antes. Mis amigas que eran madres con niños mayores dijeron: ‘Laura, esta es una fase, seguirás adelante y luego será algo diferente’. Y eso ha trascendido a otras partes de mi vida. Todos estamos evolucionando. Siempre lo veo con mis hijos”, agregó.

Actualmente la protagonista de Orange Is The New Black está alejada de las pantallas, pero trabaja desde casa en una línea de utensilios de cocina y se encuentra escribiendo su tercer libro. “Echo de menos la actuación, pero mi vida está bastante dominada por mis asuntos empresariales. En este momento, es una especie de espectáculo de una sola mujer”, concluyó.