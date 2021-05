El parque de diversiones Fantasilandia reabrió sus puertas este viernes, en el segundo peor día de la pandemia de covid-19, desde que inició la crisis sanitaria. Imágenes del matinal Buenos Días a Todos (TVN) daban cuenta de la concurrencia de decenas de personas hasta el lugar, lo que provocó una seria crítica del animador Gonzalo Ramírez. “Creo que está pasado a covid”, dijo.

El comunicador, tras un despacho desde el lugar con el periodista Guillermo Toro, pidió conversar con el especialista Jaime Burrows, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma.

“Partamos de la base de que estas son decisiones personales, aquí nadie te obliga”, dijo al comienzo el animador.

Agregó luego que “yo, al menos, le pediría a mis hijos que no fueran. Perdóneme Don Fantasilandia, pero soy franco. Encuentro que es un riesgo innecesario, sobre todo porque hay chicos que no están dentro del grupo de vacunados”.

“Creo que está pasado a covid, y en esa medida prefiero que no se arriesguen todavía”, cerró.

Luego de sus dichos, el experto sostuvo que “mientras constituya un riesgo, y en el contexto en que estamos, me parece que es poco prudente, pero tal como decía el gerente -en el despacho-, es bien inconsistente que no se abriera Fantasilandia si estamos abriendo los malls (…) se necesita mejorar, hay cosas que son inconsistentes y que debieran cambiarse”.

Más tarde, mientras conversaba sobre el eventual riesgo, Ramírez explicó que “nos podemos ir perfeccionando, no se trata de aportillarlo todo (…) cuántas veces dijimos acá ‘oye, pero por qué no podemos, por ejemplo, hacer deporte si se hace al aire libre’ (…) y no te va a pasar nada. Entonces, creo que hay muchas cosas que podríamos mejorar y sí avanzar en libertades en cosas que, están constatadas, no generan contagio o generan muy poco contagio”.

Recordemos que el parque cuenta con estrictas medidas desde su reapertura a fines del 2020, tras pasar 8 meses cerrado. Entre las medidas se encuentran, aforo restringido, distanciamiento social, uso de alcohol gel, y uso obligatorio de mascarilla en las inmediaciones del parque.

Las cifras de este viernes entregadas por el Ministerio de Salud indican que hubo 8.680 casos nuevos de covid-19 en las últimas 24 horas.

5.900 de ellos fueron catalogados como sintomáticos y 2.238 como asintomáticos. Mientras 542 diagnósticos no fueron informados, 908 se confirmaron a través de test de antígenos. Así, la cantidad de pacientes en etapa activa pasó de 40.510 a 43.793, lo más alto desde el 23 de abril (44.878).