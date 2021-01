Ya quedan horas para que se vaya este fatídico 2020 y, con eso en mente, desde los canales de televisión nacional ya anunciaron cómo pasarán la Noche Vieja. Televisión Nacional de Chile (TVN) tendrá viejos artificiales de archivo, algo que, en medio de las restricciones por la pandemia de covid-19, podría ser la única forma de ver un show pirotécnico de calidad en la celebración.

En un año especial, en que hubo diversos momentos que marcaron el panorama televisivo y en el que lo rostros han debido utilizar mascarillas y mantener una distancia física, las señales televisivas han optado por celebraciones menos ostentosas que en ocasiones anteriores.

BioBioChile consultó con los canales cuáles son sus propuestas y esto fue lo que respondieron:

Desde Televisión Nacional de Chile anunciaron, a través de un comunicado, que luego de la emisión del noticiero 24 Horas Central, trasmitirán el programa Un año más… esperando el 2021.

Este, detallaron, estará animado por Karen Doggenweiler y María Luisa Godoy. También contará con la participación de los animadores del Buenos días a todos Gonzalo Ramírez, Carolina Escobar y Gino Costa, además de la participación del Dr. Sebastián Ugarte.

Se espera que emitan secciones de humor con la utilización de presentaciones anteriores del Huaso Filomeno, Centella, Zip Zup y Nancho Parra. En la música participarán Noche de brujas, Américo, Leo Rey y Guachupé.

En la medianoche, en tanto, mostrarán archios del Año Nuevo en el Mar, tradicional de la región de Valparaíso, que fue suspendido debido a la pandemia de covid-19.

La señal La Red presentará un especial del programa Así Somos, animado por Michael Roldán y que tiene como panelistas a Juan Andrés Salfate, Alfredo Lamadrid Jr. y Monserrat Torrent.

Más tarde, la emisión continuará con el Concierto de Viena de Año Nuevo 2020. El evento, en el que participa la Orquesta Filarmónica de Viena, se realiza desde la Sala Grandede la Musikverein en Austria.

Desde Canal 13 informaron que desde las 22:30 comenzará el programa Año Nuevo en el 13, conducido por Tonka Tomicic, Sergio Lagos y Francisco Saavedra. En el panel estará Mónica Pérez, Raquel Argandoña, Martín Cárcamo y Ángeles Araya.

En el espacio habrá espacios de balance del 2020 y predicciones desde distintos videntes. Asimismo, el panel contará sus cábalas para la celebración.

Anunciaron que, en la música, el invitado especial será el cantante Jordan.

Esa presentación dará paso a un segundo segmento: el Bailable. En él, se recordarán participaciones de Marc Anthony, Wisin, Américo y CNCO en los festivales que ha transmitido Canal 13.

En la señal de Bethia, el protagonista en la noche de Año Nuevo será un especial del programa de concursos Dale Play, conducido por José Miguel Viñuela.

En un comunicado, desde Mega especificaron que “contaremos con la participación de la Sonora de Tommy Rey, que nos presentará tres megamix con sus mejores éxitos”.

Debido a la pandemia y para evitar contagios de covid-19, el grupo musical estará en un espacio distinto que el animador y los concursantes.

En la víspera de Año Nuevo, Chilevisión transmitirá un especial de humor con presentaciones del Festival de Viña del Mar.

Recordemos que el canal de Turner transmitió el certamen musical recientemente, entre 2011 y 2018.

Así, cerca de la medianoche en la pantalla se verán los shows de distintos comediantes, entre ellos Locos del humor, Bombo Fica y Gigi Martin.

Desde Warner Channel, canal del cable, anunciaron que desde las 15:00 horas de este 31 de diciembre comenzará una maratón de series, que incluirá The Big Bang Theory y Two and a half men.