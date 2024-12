La modelo Valentina Roth y su esposo, el doctor Miguel de la Fuente, anunciaron en redes sociales que están a la espera de su segundo hijo.

“Y bueno, se agranda la familia”, escribieron en un mensaje conjunto donde se ve al matrimonio junto a su primera hija y una imagen impresa de una ecografía.

“Qué mejor manera de terminar el año con esta noticia que nos tiene muy felices. Tengo exactamente 11 semanas más 5 días!”, agregó Roth en el post, que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

“El domingo cumplo 3 meses y créanme que les quería contar desde que tenía 4 semanitas, pero los doctores no lo recomiendan. Ahora a gritar que siiiiiii estoy embarazada”, agrega el texto.

En los comentarios de la publicación, la ex “Calle 7” recibió centenares de mensajes de felicitaciones. “Ehhhhhhhhh por fin lo dijiste! Amoo”, le escribió la cantante Daniela Castillo. “Felicidades, que noticia más hermosa”, agregó Flavia Medina.

Michelle Carvalho, Vivi Rodrigues y la comediante Belén Mora, entre otros, también le enviaron sus parabienes. “Ooh no sabía! Estoy en shock, jajaja, mentira que rico”, comentó Belén, mientras que Gianella Marengo añadió: “Felicidades amore, qué linda noticia, no te lo puedo creer, no tenía idea (es broma). Maravilla mi Valita, tan grande que está”.

Valentina Roth y Miguel de la Fuente contrajeron matrimonio en marzo de 2023. Justos, son padres de una hija llamada Antonia que en 2024 cumplió un año.