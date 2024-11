Romina Sáez confirmó a través de sus redes sociales que será la abogada de Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú en prisión preventiva, enfocándose en asesorarla en temas legales específicos y estrategias legales delicadas. Sáez reveló que visitó a Barriga en la cárcel y se unió como su representante legal, destacando que la bailarina no tiene privilegios. Barriga está siendo investigada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

El pasado sábado, Romina Sáez confirmó en sus redes sociales que representará a Cathy Barriga como su abogada. La exalcaldesa de Maipú cumple prisión preventiva, mientras es investigada por delitos económicos.

Sáez contó en su cuenta personas que asesorará a la exintegrante de Mekano en temas legales, contando situaciones bastante específicas.

“Algunas personas me preguntaron que por qué no me habían visto hoy día (viernes 22) en la visita. La verdad es que yo sí fui a verla, pero fui otro día, en otro momento”, indicó.

“Entré como su abogada, ya que estamos viendo una estrategia para ver el área legal, no económica, sino que algo que es mucho más delicado para ella y para mí”, agregó.

“Por eso, no voy a comentarlo, pero muchas personas se pueden imaginar el porqué”, concluyó.

Romina Sáez por Cathy Barriga

Hay que señalar que la profesional fue una de las primeras personas que visitaron a Cathy Barriga en prisión.

En ese entonces la abogada, que también tuvo un paso por el programa juvenil de Mega, indicó que la bailarina no contaba con privilegios.

Recordar que Barriga actualmente es investigada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.