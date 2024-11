Un tenso momento se vivió en el último capítulo de Only Fama con la presencia de Romina Sáez, mientras la periodista Laura Landaeta abordaba las razones de la prisión preventiva de Cathy Barriga. Un grito detrás de las cámaras interrumpió la entrada de Sáez al estudio, provocando la reacción de la animadora Francisca García-Huidobro. En el momento, Sáez dejó el estudio y tras un breve intercambio regresó al programa, disculpándose por el incidente causado por su madre. La tensión continuó con la eventual salida de Landaeta, quien enfatizó en su compromiso con el periodismo de investigación. La emisión concluyó retomando la entrevista con Sáez, quien recientemente se vio envuelta en un altercado en la cárcel de San Miguel al visitar a Cathy Barriga.

Un extraño momento se vivió en el último capítulo de Only Fama, al cual fue invitada Romina Sáez.

Todo se dio mientras la periodista Laura Landaeta detallaba las razones por la que Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú y amiga de la ex Mekano, se encontraba en prisión preventiva.

Fue tras esto que la abogada ingresó al estudio para compartir su punto de vista al respecto, sin embargo, mientras se acercaba a su asiento, desde detrás de las cámaras se escuchó un grito: “¡Digan la verdad!”.

Pese a que esto no fue perceptible en los micrófonos del estudio, la animadora del programa de Mega, Francisca García-Huidobro, se detuvo en ello y le llamó la atención a la mujer.

“Señora, le voy a pedir por favor con todo respeto, usted está fuera de cámara, entonces usted no forma parte…”, dijo pidiéndole silencio para luego señalar que el grito era de la madre de Romina Sáez.

Al respecto, la amiga de Cathy Barriga dijo: “Lo que importa es lo que voy a decir yo”. Su tono llamó la atención de Mariela Sotomayor, quien le apuntó: “Vienes enojada Romina”.

“Sí, es que me di cuenta de que esto es un circo. Estaban todos mofándose, aquí tirados en el suelo”, le contestó Sáez, lo que provocó la molestia de la periodista, quien se lanzó a defender las dinámicas del programa.

“A, pero perdóname, tú vienes llegando acá a la casa de nosotros”, dijo en referencia a Only Fama. Tras ello se enfrascaron en una discusión donde Romina Sáez le recomendó hacer una mejor investigación sobre los hechos del caso Cathy Barriga.

Fue ahí que la animadora del programa tuvo que intervenir, por lo que le consultó a la abogada si prefería retirarse del espacio, a lo que la ex Mekano respondió que sí y dejó el estudio.

Esto dejó estupefactos a los panelistas, por lo que Daniela Aranguiz se ofreció a ir en búsqueda de Sáez. Pero mientras esto ocurría, Landaeta comunicó su decisión de dejar el estudio si regresaba la amiga de Cathy Barriga, debido a los cuestionamientos a su investigación.

“Les aviso para que no crean que es un show, cuando ella vuelva me voy, porque yo hago periodismo, no hago cahuineo“, apuntó la periodista.

En tanto, Romina Sáez fue convencida por Aranguiz de volver al estudio, lo que hizo disculpándose en nombre de su madre.

“Pido disculpas por lo que dijo mi mamá, porque la entrevistada soy yo y no corresponde”, dijo a los demás panelistas en el estudio.

Así, García-Huidobro volvió a consultar a Landaeta si quería dejar el estudio, a lo que esta respondió: “Sí, porque yo no hago circo, hago periodismo de investigación”, y se fue. Tras ello, Only Fama retomó la conversación con Romina Sáez.

Cabe mencionar que el pasado viernes la ex Mekano acudió a la cárcel de San Miguel para visitar a Cathy Barriga, instancia en la que se enfrascó en un conflicto con otra persona que se encontraba en la espera de ingresar por insultar y lanzarle agua a Joaquín Lavin Jr., por supuestamente saltarse la fila.