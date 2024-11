La exintegrante del programa Mekano, Romina Sáez, llegó este sábado hasta la cárcel femenina de San Miguel para visitar a su amiga, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien se encuentra en prisión preventiva.

Recordemos que antes de su incursión por la política, Barriga fue parte del desaparecido espacio juvenil, donde forjó una amistad con Sáez.

Cabe destacar que la exjefa edilicia capitalina se encuentra recluida investigada por delitos de falsificación de instrumento público durante su gestión municipal, a través de informes que eran presentados ante la Contraloría. Así como también por el delito de fraude al Fisco.

Y si bien en un inicio de la investigación se mantuvo en arresto domiciliario, el pasado martes el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago decretó su prisión preventiva en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel.

Hasta hoy, Barriga no había podido recibir visitas, ya que de acuerdo al protocolo interno de Gendarmería, solo puede recibir a familiares y cercanos los sábados.

Por lo anterior, esta jornada durante la mañana llegaron hasta la cárcel de San Miguel su esposo, el diputado UDI Joaquín Lavín León, además de su amiga, Romina Sáez.

Esta última no pasó despercibida, especialmente mientras esperaba el ingreso al centro penitenciario, donde se enfrascó en una discusión con un sujeto, al que le arrojó agua, según publicó ADN.

Finalmente, a la salida de la visita, Sáez detalló el estado de ánimo de Barriga, así como también respecto al trato que ha recibido al interior de la cárcel.

“Está tranquila, está bien igual que todo el resto, duerme en las mismas camas que el resto, tiene todo igual al resto, los mismos baños, como cualquier persona imputada”, señaló la exchica Mekano.

En esa línea, Sáez enfatizó en que “esto no es Capitán Yáber, ella no tiene las condiciones que tienen los hombres, aquí hay una discriminación tremenda, ella está igual que todo el resto, no hay distinción, ella está con personas que han cometido muchos delitos y cosas bastante graves”.

De todas maneras, la exbailarina aseguró que “la están tratando bien, le tienen bastante cariño”.

Resaltar que la exalcaldesa de Maipú arriesga posibles penas de cárcel que van desde los 5 años y un día, hasta 10 y un día por reiteración de los ilícitos.

El fraude de Cathy Barriga mientras estaba a la cabeza de la comuna de Maipú, superaría los $32.000 millones.