Incomunicada y sin conocer el paradero de su familia se encuentra la modelo española radicada en Chile, Nidyan Fabregat. La también bailarina así lo informó en sus redes sociales.

Durante los últimos días de octubre, un fenómeno meteorológico conocido como DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) se produjo en el mencionado país dejando devastadoras lluvias e inundaciones.

Las principales zonas afectadas fueron Valencia y Barcelona, esta última donde vive la familia de la modelo.

Por ello, a través de Instagram, Nidyan Fabregat, quien se hizo conocida en la televisión chilena tras su paso por el reality de TVN, Pelotón, en 2009, contó a sus seguidores que no ha podido tener novedades de su familia, ni del paradero de sus amigos en Valencia desde que se desató el desastre.

“Para los que me preguntan por qué no he subido nada de Halloween, estoy muy mal. Mi país está pasando por un momento difícil. Tengo a mi familia en Barcelona que aún no se nada de ellos, estoy muy preocupada“, comenzó explicando sobre su ausencia de las redes sociales durante los últimos días.

A lo que agregó: “Y mis amigos de Valencia aún no aparecen, no se sabe dónde están, estoy con el corazón partido. Solo le pido a Dios que estén bien. Estar tan lejos me duele, no poder estar ahí buscándolos, ayudar a las demás familias”, concluyó, con el hashtag “fuerza España”.

Cabe mencionar que tras el arribo de la española a Chile para el mencionado reality, esta se quedó trabajando en televisión por varios años, sin embargo, a raíz de la pandemia optó por una vida menos pública y actualmente se encuentra viviendo en Linares, lejos de la capital, donde cría a su hija Mia Atenea de casi un año.