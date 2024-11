La tarde de este martes, la experiodista de Canal 13, Chris McMillan fue detenida luego de ser sorprendida hurtando útiles escolares en un supermercado de la región Metropolitana.

Según se reveló en ese momento, el hecho ocurrió alrededor de las 18:00 horas en un supermercado Jumbo, ubicado en el Mall Portal La Reina, Región Metropolitana.

En ese momento, la comunicadora fue sorprendida en posesión de útiles escolares y productos para niños con un valor aproximado de 64 mil pesos, por lo que fue retenida por guardias de seguridad del establecimiento.

Por ello, fue trasladada a la 47ª Comisaría de Las Condes, donde entregó su declaración y este miércoles pasó a control de detención. Fue a la salida de la audiencia que la periodista fue abordaba por los medios, instancia donde entregó su primera declaración al respecto.

“Entrar en detalles de lo que pasó no es necesario”, comenzó diciendo a Contigo en la mañana.

“Como cualquier ciudadana cuando uno realiza un error, que en este caso es cuantificado como un delito, uno debe hacerse cargo y asumir la responsabilidad y eso es lo que he venido a hacer“, añadió Chris McMillan.

Sobre los motivos detrás del delito cometido, la periodista se abstuvo de detallarlos: “Razones por las que se puede llegar a eso son innumerables. Pueden ser personales, profesionales, de cualquier índole”.

A ello la ex Bienvenidos agregó: “Si algo me ha enseñado la vida es que ese aspecto corresponde a mi vida íntima, y en ese sentido no merezco (tengo) porque dar declaraciones, ni aclaraciones, ni nada, es algo personal“, cerró.

Respecto a la resolución del tribunal a cargo, Chris McMillan fue procesada por el delito por lo que tendrá que pagar una multa, la que consiste en hacer una donación a una institución benéfica, en este caso la Teletón. El monto acordado asciende a 25 mil pesos.