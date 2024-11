Un concejal de la comuna de Chillán dio a conocer una insólita situación que le ocurrió en los últimos días, esto debido a que se ha llenado de insultos en redes sociales, de parte de españoles, debido a su nombre: Pedro Sánchez.

El político chileno indicó que las personas de España lo confunden con el actual presidente de ese país, debido a que tienen el mismo nombre.

Sánchez habló con el diario La Discusión, donde indicó que son cientos los mensajes con insultos que ha recibido. Incluso habría existido amenazas en su contra.

Recordar que el mandatario español ha estado expuesto a bastantes reproches, entre quienes no aprueban su gestión durante el desastre de la DANA en Valencia.



“Hasta este mediodía (5 de noviembre) había más de 900, llegando ya a los mil mensajes”, indicó el chillanejo.

Haz click aquí para mostrar el contenido

Descargos del concejal Pedro Sánchez

De hecho Sánchez, de Chillán, indicó que muchas personas han tenido que pedirle disculpas, al notar la confusión.

“He tenido que estar respondiendo que, lastimosamente la crisis que pasan ellos no es algo para la risa, pero igual me llama la atención, porque después ellos me piden disculpas”, expuso.

“Al final se genera un tema simpático con ellos, porque me han mandado insultos bíblicos de enfado y después terminan pidiéndome disculpas”, añadió.

Incluso reconoció que le han escrito creadores de contenido del país europeo.

“Me han escrito otras figuras públicas y políticos de allá, pero opté por responderle sólo a los más conocidos, y ellos después de disculparse han borrado los mensajes”, concluyó.

Hay que señalar que el punto crítico de descontento hacia Pedro Sánchez, en España, ocurrió el pasado domingo, cuando debió salir de Paiporta escoltado por seguridad, ante agresiones de las personas.

Hasta la fecha se contabilizan 216 muertos por los efectos de DANA en Valencia, la cifra podría en aumento.