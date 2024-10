Hace algunos días la exchica reality Constanza ‘Tanza’ Varela reveló una agridulce noticia en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la ex Año 0, contó a sus fanáticos que actualmente está esperando a su segundo hijo con Matias Bize, sin embargo, debía someterse a una operación para mantener el embarazo.

“Hoy es un día tan especial y bonito, porque hoy a las 2 de la tarde me operan, hoy me operan para que nuestra guagua no se nos vaya de nuevo”, dijo en una publicación compartida en la mencionada red social.

Ahora, a tres días de la intervención, Tanza Varela actualizó su estado de salud y todo parece ser prometedor.

En la misma red social publicó una fotografía recostada en una camilla clínica junto a su hijo Diego, junto a la que escribió: “Lista y súper bien. Vamos a lograrlo todo”.

Así, en nuevas publicaciones realizadas en la red social, la exchica reality compartió otras fotografías en Instagram Stories, donde mostró que ya se encuentra de regreso en casa.

Vale mencionar que la artista, quien se encuentra radicada en México hace algunos años, sufrió la pérdida de su hija Rosa en 2022.

Tras nacer, la pequeña falleció, momento que Tanza Varela también describió en sus redes sociales en ese entonces: “Hace exactamente una semana nos tocó vivir el momento más emocionante, difícil, doloroso, y todos los sentimientos más profundos que podemos sentir, nuestra pequeña hija nació y murió en nuestros brazos”.

“El embarazo se complicó, solo Dios sabe por qué, llegamos a la clínica con toda esperanza y con tanta confusión”, agregó en ese entonces.