Un inesperado momento dejó la última nominación en Ganar o Servir, reality de Canal 13, a raíz del voto de Oriana Marzoli, el que terminó afectando a su pareja, Facundo González.

Luego de Karla Constant comunicara a los participantes un cambio en las reglas, que consistía en que quienes resultaran nominados se enfrentarían a duelo inmediatamente, la estrategia de “Resistencia” salió estrepitosamente mal.

Todo se dio luego de que Francisco Rodríguez -principal competencia de Pangal Andrade- obtuviera tres votos en la Gran Asamblea. En tanto, Raimundo Cerda, Faloon Larraguibel y Facundo González tenían dos votos cada uno.

Con ello, en contexto, mientras Daniella Collet le entregaba su voto al ex Gran Hermano, Luis Mateucci le indicó a Oriana que su voto debía ir para Faloon, con el fin de que esta se batiera a duelo con Rodríguez y así su amigo Facundo no dejara el encierro.

“¿Yo a Facu?”, le consultó con señas la venezolana al trasandino, a lo que le contestó: “No, a Faloon”. Pero esta estrategia terminó por hundirlos.

Apenas Marzoli nombró a la ex Yingo, el rostro de su pareja cambió dándose cuenta de lo que se le venía.

“No sé a quién va a nominar Gala, pero creo que a ella (Faloon), algo me lo dice, no sé”, dijo en voz alta intentando explicarle a sus compañeros la decisión, al mismo tiempo que la española negaba con la cabeza, dando a entender que su voto no iría para su amiga pese al altercado que habían tenido.

“Evidentemente, quiero salvar a Facu de esta nominación”, dijo mientras sus compañeros de Resistencia concluían que su decisión no había sido la correcta.

“Gala te vota a vos Facu, quedas con cuatro. Cuatro y tres”, dijo Luis en relación con la cantidad que tendrían junto a Rodríguez. “No sé qué hizo”, reconoció González.

Y la confirmación de la mala estrategia llegó poco después, cuando Gala efectivamente eligió a la pareja de Oriana: “Claramente, no voy a votar por Rai porque le tengo mucho cariño. Creo que sería muy injusto teniendo en cuenta de que va a ir Pancho, nominar a una mujer, Faloon, y por eso mi elegido es Facu“, dijo cambiando la cara de sus compañeros de Resistencia, quienes quedaron decepcionados de la decisión de la venezolana.

El enojo del argentino era evidente, el que demostró cuando pasó al frente: “Todo mal hiciste”, le dijo a su pareja de manera amenazadora mientras la miraba con desaprobación.

Pese a que en pantalla no se ha revelado el desenlace de la prueba de eliminación, todo parece indicar que la misma Oriana catapultó la eliminación de su pareja, Facundo, esto, pues Francisco Rodríguez es uno de los finalistas del reality.

