Este martes la actriz Constanza ‘Tanza’ Varela confirmó en sus redes sociales, confirmó que está embazada, por lo que espera su segundo hijo con el cineasta Matías Bize.

No obstante, la propia exchica reality confesó que, nuevamente, se trataría de un embarazo de riesgo, por lo que incluso se someterá a una operación.

Recordar que, en 2022, la propia Varela había informado la pérdida de su embarazo, mientras esperaba la llegada de su hija llamada Rosa.

En este oportunidad, la artista aseguró: “Hoy es un día tan especial y bonito, porque hoy a las 2 de la tarde me operan. Hoy me operan para que nuestra guagua no se nos vaya de nuevo”.

“Ya han pasado 15 semanas desde que esta guaguita viene en camino. Sin embargo, las cosas no han sido como lo esperábamos”, agregó.

“Cuando me enteré de este embarazo me asusté tanto. Me di cuenta del gran miedo que sentía de revivir tanto dolor, de perder este gran amor de nuevo. Quería salir corriendo, completamente negada a la posibilidad de enfrentarme de nuevo a todas las dificultades que ha sido para mí traer hijos al mundo”, siguió.

De hecho, Tanza Varela pidió oraciones y buenos deseos a sus seguidores en redes sociales, asegurando que con su familia podrían volver a Chile.

“Prendan sus velitas para que el universo decida darnos la chance de esta vez conocer a nuestra guaguita y podamos llegar a término después de la operación de hoy”, detalló.

“Nos urge volver a chile, extrañamos mucho nuestro hogar, nuestro país y nuestras raíces. Ha sido muy difícil estar tan lejos en este momento”, concluyó.