Camila Power, influencer que es ahora integrante del reality Gran Hermano, se sinceró sobre la compleja relación que mantiene con su madre y otros miembros de su familia fuera del encierro.

Cabe recordar que, hace algunas semanas, su madre, Leslie Power, compartió un video en sus redes sociales desmarcándose de las actitudes de su hija en el programa y explicando que no apoyó su ingreso a la televisión.

“No comparto la promoción de una sociedad basada en la manipulación, estrategia, complot y el ataque (…) Mi hija, Camila Gómez Power, toma decisiones independientes de nuestra vida familiar, vive hace varios años fuera del hogar materno y algunas de esas decisiones no me involucran ni me representan“, dijo.

Ahora, Camila habló entre lágrimas sobre su familia, aunque no comentó el origen de los problemas. “Si me voy de acá, no van a estar ahí”, confesó entre lágrimas durante una conversación con Antonia Casanova.

Camila Power y la relación con su madre fuera de Gran Hermano

“Yo siento que para ella todo es terrible, y para mis hermanos también. Y da lo mismo, aunque hayamos hecho todo perfecto, siempre va a haber gente que nos va a criticar y no quiero que les afecte”, planteó.

Sobre su ingreso al reality, decisión a la que aparentemente su familia se oponía, dijo que “ya lo hice nomás, ya estoy acá adentro, tengo que ponerle pecho a las balas en ese sentido”.

“Me da miedo que tenga razón, que me haya expuesto a algo que me va a cagar la vida (sic)“, agregó. Ante sus palabras, Antonia la consoló asegurándole que probablemente su familia en algún momento daría un brazo a torcer y se acercarían a ella, a lo que Camila manifestó que “no lo sé”.

“Como que hago todo un sobreesfuerzo en mi vida para poder ser yo, poder ser libre, seguir mis deseos y todo, pero me encantaría no tener que hacer ese sobreesfuerzo. Poder ser yo y hacer las cosas que quiero y tener su apoyo. Creo que me ayudaría un montón“, reflexionó.

Por último, se refirió a su madre en buenos términos: “mi mamá es más inteligente que la chucha (sic). Sus consejos, las conversaciones con ella, siento que hacia mis deseos me haría crecer un montón, pero como no le parecen mis deseos, es un choque constante ante la vida”.

“Los hechos de menos, a mi mamá, a mis hermanos, a mi hermana sobre todo y no sé si voy a poder volver a mi familia cuando salga, para enfrentar todo lo que se viene después. (Mi mamá) me dijo como: ‘lamento no haberte dado las herramientas suficientes, para tener que recurrir a un reality’, ¿cachai? Y me pena esa weá (sic)”, concluyó.