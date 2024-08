Este fin de semana, el recordado emprendedor Juan Alfaro, más conocido como ‘Tío Aceite’, reapareció en el ojo público a dos años de cerrar su emblemático negocio que se hizo viral en 2010 tras una entrevista en YouTube que quedó como “un clásico” del internet.

Ahora, en un video publicado por la Municipalidad de La Serena en conmemoración de los 480 años que cumple la ciudad, Alfaro contó a qué se dedica hoy y mandó un saludo a los más jóvenes.

“Yo estoy trabajando ahora en la municipalidad. Ya no vendo en el carro, pero estoy bien. Muchos amigos me preguntan donde estoy, me echan de menos”, explicó

Recordemos que, en 2022, el ‘Tío Aceite’ anunció que cerraría su carrito, el cual abría en las madrugadas para vender preparaciones fritas a los jóvenes que después de fiestas buscaban dónde comer.

La pandemia y el alza de productos básicos fueron algunos de los detonantes del cierre de su negocio, pero también el hecho de que tuvo que operarse de la vista por los daños que le causó exponerse al aceite durante tanto tiempo.

En su nuevo testimonio, Juan Alfaro recordó que en las noches de trabajo vio “de todo”, pero que “los niños me cuidaban a mí. Todo tranquilo y yo los cuidaba a ellos también”.

Por último, mandó un saludo a sus ex clientes: “que todos la pasen bien, que todos estemos tranquilos como antes, porque antes era otra juventud“, reflexionó.

Desde la municipalidad informaron que Alfaro trabaja en el área de reciclaje del organismo comunal. “Se ha transformado, sin querer, en un personaje tradicional, reconocido y querido por muchos serenenses”, señalaron.