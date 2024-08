Poco antes de la eliminación de Yuyuniz Navas la noche de este domingo en “Gran Hermano“, Alexandra “Chama” Méndez tuvo un tenso cruce con Camila Power en medio de la transmisión en vivo.

Y es que se realizó una dinámica en el show, en la cual los participantes debían situarse detrás del compañero nominado que deseaban que abandonara la casa-estudio dicha noche de eliminación.

Chama arremetió contra Camila Power en “Gran Hermano“

En tal contexto, Power se situó detrás de Chama. ¿Por qué? Pues porque después de casi un mes encerrados, señaló no haber tenido ninguna conversación directamente con la venezolana. “No ha habido ningún tipo de interés en conocer a la otra parte”, agregó Camila.

Por ello, Diana Bolocco le preguntó a Méndez si, por su lado, existía algún interés en conocer más a su compañera. “En lo absoluto, no me gustaría”, le contestó Alexandra a la conductora.

“No me gustaría acercarme a una persona que profesa algo y hace otra cosa. No estoy de acuerdo. No voy con personas que tienen doble moral, que juegan con cosas que no tienen sentido”, arremetió Chama.

“Para mí, las palabras que uno profesa tienen que ir acorde a los actos, y me parece que ella no es una persona así. Entonces, yo esas personas las mantengo al margen de mi vida”, continuó la exparticipante de “Tierra Brava“.

Méndez no se detuvo ahí, pues añadió que había visto varias actitudes de Power que no le habían agradado: “Ella llegó hablando mal de Sebastián, diciendo un montón de cosas (…) se metió con Seba, luego a Sebastián le dio la locura, hubo como que un problema”.

“Le dije a ella que como mujer, mejor se mantuviera al margen, porque la actitud que tuvo Seba hacia ella estuvo fea. Luego ella profesando que va a favor de las mujeres, se metió a escuchar algo que lo hizo a propósito (…) y fue a inventarle cosas a Cami (Andrade), que ya yo había hablado con ella“, prosiguió.

Chama expresó, además, que Power era de esas personas que dicen cosas y luego actúan de otra manera. “Se las da de feminista, de tal… Si hubiera tenido un problema y una duda de ese día; de esa conversación que escuchó, primero lo hubiera hablado conmigo”.