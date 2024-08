Desde el recién pasado viernes, luego del intenso temporal que pasó por la región Metropolitana y dejó estragos con vientos de más de 100 kilómetros por hora, varios capitalinos quedaron con servicios básicos cortados.

Uno de los que ha perdurado por más días es el de energía, que hasta este lunes aún mantiene a 270 mil clientes sin luz. Sumado a ello, Enel informó que recién “entre el martes y el miércoles” podría restablecerse el servicio.

Dentro de ese catastro también está la periodista de Canal 13, Natalia López, quien actualmente se encuentra en posnatal luego del nacimiento de su primera hija.

A través de su cuenta de Twitter, la comunicadora hizo un reclamo público contra la empresa, a propósito de los problemas que le ha generado la falta del servicio: “Tengo una guagua de dos meses y llevo 60 horas sin luz. Tampoco tengo calefacción ni agua caliente”.

“Se me descongeló la comida y tuve que botar la leche que tenía refrigerada. He consultado en innumerables veces a Enel y no son capaces de dar respuesta. ¡Indignante!“, lanzó en la red social.

Pero Natalia López no ha sido la única famosa afectada. Es más, su colega de CHV, Julio César Rodríguez, también vivió dificultades para arribar al matinal a causa del corte de luz.

“No tengo luz, no tengo agua, no tengo ascensor, no tengo internet (…) y quede en un taco afuera del portón de mi casa”, comenzó contando. A ello, Allison Gölher consultó si habían sacado el árbol que había caído cerca de su casa.

A ello, JC no dudó en criticar a la empresa: “Me imagino que seguirá caído si Enel no hace nada. Desde el jueves (sin luz), pero además sin información (…) no ha ido ni un (funcionario) municipal, un Carabinero, no hay nada”, detalló sobre los problemas de tránsito que ha dejado la situación en el sector.

Quien también reclamó en sus redes sociales por el corte de luz fue la actriz Ingrid Cruz, quien acusó a la empresa de “hacer nada”: “Desde el jueves estamos sin luz y además no llega ni una señal para mi cel, es decir, ¡estamos desconectadas de todo!”, escribió junto a una fotografía de su hija.

“¡Enel no hace nada! ¡Ya llevo 3 días y me dicen que es hasta el martes! ¡No será mucho!!”, se quejó.