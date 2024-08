La bailarina brasileña, Francini Amaral, reveló en conversación con Eduardo de la Iglesia en “Todo va a estar bien” que, años atrás, fue diagnosticada con un raro tipo de cáncer, por lo que cada año se chequea sus lunares sin falta.

“Yo en 2013 tuve un tipo medio raro de cáncer, entonces yo todos los años tengo que ir a la dermatóloga, que es oncóloga”, partió relatando la exintegrante del grupo musical “Axé Bahía”.

Francini Amaral revela haber sufrido extraño tipo de cáncer

Francini aclaró que no se trató de un cáncer de piel, pero que sí se manifestó en su piel. “Es un cáncer que te da en las células T (tipo de célula inmunitaria/protectora formada en la médula ósea). Es como demasiado rebuscado. Es un linfoma“, detalló.

Su cáncer, dijo, “se manifestó con manchitas blancas como si tuviera micosis; como si fuera psoriasis, y después de 3, 4 años, entré búsqueda y búsqueda, me crucé con esa doctora y justo ella era especialista en esa enfermedad y me trató“.

Amaral contó que debido al tratamiento que se había realizado, le habían salido muchos lunares. “El tratamiento se llama PUVA, que son como soláriums; una cámara de solárium, sólo de luz UVA. Me daban un remedio como si fuera el de la quimio, y tenía que broncearme en ese PUVA”.

Según el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, PUVA es una terapia fotodinámica para tratar afecciones de la piel como la psoriasis, vitiligo y los nódulos propios del linfoma cutáneo de células T, el caso de Francini.

Tras ello, la bailarina reveló que había sufrido fotoenvejecimiento: “Me bronceé harto, tuve fotoenvejecimiento, gané 10 años de sol en 6 meses, pero una cosa por otra. Mis lunares son ‘de sol’“.

Francini se sinceró al contar que se había asustado aquella vez. “La palabra cáncer es potente, pero lo primero que ella (su doctora) me dijo fue que el diagnóstico de vida no me iba a cambiar; si yo me cuidaba, estaba todo bien, y de por vida“, declaró.

“Lo único que me asustó bastante, y por eso me cuido harto, es que mi cáncer si evolucionaba en esa época, pasaba de una a leucemia. Se iba a la sangre, entonces yo tenía que cuidarme mucho, y me cuidé”, cerró la exintegrante de “Axé”.