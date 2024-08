El comediante Mauricio Flores se sinceró respecto a la eliminación de su personaje “Tony Esbelt” en conversación con Willy Sabor en el programa de Youtube, “Hora de tu podcast“.

Hay que recordar que “Tony” era un personaje homosexual. Apareció en numerosas ocasiones en el programa estelar ya extinto de Mega, “Morandé con Compañía“, además de haberse presentado en el Festival de Viña el año 2011.

Por qué Mauricio Flores dejó de hacer a “Tony Esbelt”

Quien interpreta también a “Melame” en rutinas humorísticas, dijo que específicamente había decidido despedirse de Esbelt pues éste ya había tenido su tiempo.

“Lo volví al clóset”, partió bromeando con el locutor radial. “Lo que pasa es que hoy en día todas las cosas han cambiado y uno tiene que ser respetuoso de los cambios, adaptarse“, explicó Flores.

Mauricio señaló que era necesario darse cuenta que “si hay una pura persona que se siente ofendida, mejor no hacerlo (el personaje), y esa no era la intención, de hecho. Yo no soy homofóbico”.

El humorista entró en detalle sobre “Tony”: “También era sufrido, si el personaje sufría por como lo trataba el Kike (Morandé), no era que el personaje se riera de los homosexuales, era un homosexual sufrido“.

A ello, Flores agregó que había existido momentos en los que la gente no había visto así a su papel, por lo que había decidido, finalmente, no seguir con él.

Cabe mencionar que este tipo de medidas tomadas por comediantes respecto a sus rutinas de humor se han vuelto algo más común el último tiempo. Mauricio no es el único artista que ha modificado su trabajo debido a los cambios en la comedia.