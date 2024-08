Emilia Dides, la actual Miss Universo Chile, se sinceró respecto a un fuerte cuadro depresivo que sufrió cuando estaba aún en su adolescencia.

La también cantante estuvo como invitada al programa de Youtube “Hey! Social“, donde habló sobre su lucha contra el trastorno cuando tenía 17 años. Cabe mencionar que hoy, la joven tiene 25 años.

Emilia Dides y su lucha contra la depresión

“Yo me sentí en un hoyo negro. Yo tuve depresión, yo lo pasé súper mal en mi vida; en situaciones, pero yo tomé una decisión que hizo cambiar todo el resto. Está cambiando mi futuro, está cambiando la mujer que soy hoy”, partió diciendo la exintegrante de “Rojo“.

“Yo tuve depresión, me quería morir. Estuve 8 meses tomando pastillas para poder estabilizar mi estado de ánimo“, continuó la modelo y próxima representante de nuestro país en el certamen de belleza, Miss Universo.

Dides confesó que sintió en un momento que así, no estaba solucionando su problema: “Yo estoy solamente tapándolo con unas pastillas que me estabilizan el estado. Necesito enfrentar lo que me pasa, que yo sé que puedo salir de esto, y no una pastilla, no un psiquiatra, nadie más que yo lo puede lograr“.

Emilia contó que le había dicho a su psiquiatra en aquel entonces “‘Voy a dejar de tomar pastillas, gradualmente, por supuesto, pero voy a dejarlas porque necesito solucionar esto, lo estoy tapando‘. Y ella me dijo ‘Uy, no estoy de acuerdo"”.

Desde aquella decisión, la Miss Chile 2024 dijo que no había vuelto a tomar medicación para la depresión nunca más.

“Yo todos los días me despertaba con un pensamiento en mi cabeza, escribía cosas positivas, de por qué quería estar en este mundo, de por qué amaba la vida, por qué yo nací, tengo un propósito, y ese es el mensaje más potente que yo tengo para entregar en el Miss Chile”, cerró la cantante.