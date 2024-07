La bailarina, Maura Rivera, se sometió hace un par de días a una intervención quirúrgica: la extracción de sus implantes mamarios.

El exrostro de “Rojo” había expuesto en redes sociales que su decisión se debía a que ya había cumplido un ciclo: “Cumplí un ciclo y creo que hoy en día quiero estar sin ellos. Es fuerte igual entrar a pabellón, estoy tranquila, pero no deja de ser un tema estar en una operación por varias horas”.

Maura Rivera actualiza su estado de salud tras operación

Tras la realización del procedimiento, Maura actualizó su estado de salud a través de su cuenta de Instagram, donde agradeció las muestras de cariño y contó que todo había salido perfecto.

“No tengo ningún dolor y me siento de lo mejor. Ahora ya estoy en casa con reposo absoluto. Estoy muy contenta por el resultado, aunque aun no me vea 100% ya que estoy parchada pero me siento muy feliz y eso es lo más importante“, escribió la bailarina en una historia.

Posterior a tal mensaje, Rivera subió un video donde mostró parte de su sostén post-cirugía, y entregó más detalles sobre su estado.

“Estoy muy contenta por haber realizado ya por fin esta operación que tenía ganas de hacerla de hace mucho, mucho tiempo (…), reposo absoluto, no puedo levantar brazos, no puedo hacer fuerza, no puedo manejar, tengo que tener ayuda, tengo mi enfermero personal, menos mal”, contó Maura.

La esposa de Mark González agregó que muchas mujeres le han estado preguntando sobre el procedimiento, por lo que los próximos días estará respondiendo dudas al respecto.

“Ya les voy a responder todas sus dudas porque me han preguntado mucho, sobre todo mujeres que quizás en mi generación, en algún momento, se han puesto implantes y se las quieren sacar ya. Yo simplemente cumplí un ciclo, es mi respuesta al por qué me estoy sacando los implantes después de 15 años”, explicó Maura.