Cristina Tocco estuvo como invitada en el programa “Al Piano con Lucho“, conducido por Luis Jara. En la instancia, la exvedette recordó la vez en que estuvo en una relación con Carlos Menem, expresidente de Argentina.

La también actriz le dijo al cantante nacional que se había vinculado amorosamente con el político trasandino antes de que fuera incluso gobernador, cuando ella tenía, aproximadamente, 19 años.

Cristina Tocco recordó su relación con Carlos Menem

Tocco relató que se habían conocido por amigos en común. “Era fantástico. Lo que pasa es que acá un poco lo ridiculizan”, dijo al respecto.

“Hablo con mucho respeto porque tiene un preciosísimo hijo, Máximo, que es un guapo, que salió a la mamá, por supuesto (risas), porque del papá no habían muchas expectativas“, bromeó.

La trasandina reveló que Menem, a su impresión, era un tipo con “carisma y una seducción, y era tan care’ palo, pero que lo manejaba… Esa impronta que tenía, tan audaz, tan especial”.

“Siempre fue muy menudo, obvio. O sea, su contextura física era menuda. Era más pelo y patillas que cuerpo, pero es ese carisma, Lucho, que te hablaba y yo lo encontraba como Brad Pitt“, continuó Cristina, dejando en evidencia lo mucho que le había gustado Carlos en el pasado.

Luis Jara no pudo contener la risa cuando Tocco lanzó una particular confesión, luego de que el animador le preguntara si el político, en ese entonces, “tenía lucas”.

“Nunca me enteré, no me regaló ni un boleto para la micro. Si todas la hacen de oro, yo la hago de hojalata. O los agarro pobres, o los agarro cagaos (sic), es una cosa impresionante, te lo juro por Dios”, le respondió la actriz, desatando las carcajadas del intérprete de “Mañana“.