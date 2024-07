Maura Rivera regresó a Chile, por algunas semanas, para someterse a una intervención de extracción de implantes mamarios.

La propia bailarina explicó esta decisión en su cuenta de Instagram, asegurando que todo se dio por una decisión personal.

Es fuerte igual entrar a pabellón, estoy tranquila, pero no deja de ser un tema estar en una operación por varias horas”, indicó.

Asimismo, también señaló que lo hizo por un tema de salud, teniendo en cuenta que la operación inicial data de hace 15 años.

“Hace 15 años que tengo estas prótesis. Hay mucha gente que cree que yo me aumenté el busto, pero no. El cuerpo va cambiando con los años”, expuso.

“Quise venir a operarme aquí a Chile. Estoy en buenas manos con un tremendo equipo médico”, concluyó.

Operación de Maura Rivera

Hay que señalar que, hace poco más de un año, la modelo Kika Silva se realizó la misma operación.

“Hace un par de años me fui a Estados Unidos y en ese tiempo también estudié nutrición holística allá y hacía mucho Hot Yoga con pesas y pasaron varias cosas que mi cuerpo me pedía que me sacara”, indicó Silva en ese entonces.

“Me acuerdo que cuando hacía yoga estaba desesperada, me molestaban tanto mis pechugas y era como ‘no las aguanto más"”, añadió.