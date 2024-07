El exintegrante de Yingo, Ariel Osses, reveló a través de redes sociales que está enfrentando un nuevo problema de salud luego de realizarse un bypass gástrico. Osses confesó haber desarrollado úlceras debido a su comportamiento irresponsable post cirugía. Actualmente, está siguiendo un tratamiento con el que declaró estar sintiéndose mejor. Este no es el primer percance de salud que enfrenta tras la intervención, ya que en abril fue hospitalizado de urgencia por complicaciones en la vesícula. Ariel instó a sus seguidores a cuidarse y a no cometer los mismos errores que él.

El exintegrante del ya extinto programa juvenil “Yingo“, Ariel Osses, comunicó vía redes sociales que se encuentra lidiando con un molesto problema de salud tras la realización de un bypass gástrico.

Osses, quien era conocido en el show como “Elfi”, logró bajar cerca de 50 kilos gracias a la intervención quirúrgica. Previo a ella, había llegado a pesar más de 130 kilos.

“Hace un tiempo atrás les comenté que tenía una dolencia bajo la costilla izquierda, el cual venía arrastrando por mucho tiempo y que apenas tuviera los exámenes les iba a comentar qué era”, dijo el joven en un video que compartió en su perfil de TikTok.

Ariel Osses reveló nuevo problema de salud

Ariel le reveló así a sus seguidores que había descubierto que tenía úlceras “producto de su irresponsabilidad”.

Osses lo planteó así, pues confesó haber realizado ciertas cosas que no debía haber hecho luego de la cirugía: “Comencé a beber antes de tiempo, me tomé unos tragos. Comencé a comer comida que no debía, comencé a probar comidas que no debía porque era muy pronto, llevaba muy poco operado”.

“Ahora comencé con un tratamiento el cual dura tres meses aproximadamente con muchos remedios, una dieta estricta”, detalló el exrostro de TV.

Ariel cerró su video manifestando que esperaba que su tratamiento resultara. “Me he sentido mucho mejor, no he tenido la dolencia que tenía antes (…) si se operan, no sean tontos como yo, cuídense“, aconsejó.

Esta no es la primera vez que el joven ha presentado complicaciones de salud después de su bypass. En abril fue hospitalizado de urgencia tras sufrir fuertes dolores que se debieron a su vesícula, por lo que fue operado de urgencia.