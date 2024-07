Frente al Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil, la pareja del comediante Turrón de Millenium Show, Patricia Cid, decidió pedirle matrimonio a casi un año del comienzo de su relación.

Fue ella misma quien compartió el momento con sus seguidores en su cuenta de Instagram.

En las imágenes reveladas se puede ver como la mujer, vestida con una polera de la selección chilena de fútbol, se arrodilla al lado del humorista cuando este posa para una foto frente a la estatua.

Incrédulo, el comediante le respondió afirmativamente para luego besarla ante la vista de cientos de turistas que los aplaudían.

Según contó la pareja de Turrón, “le pedí matrimonio el 2 de julio durante el tour. El día antes de ir a Brasil dije ‘este viaje debe ser inolvidable, qué puedo hacer… ¿y si le pido matrimonio?’ Entonces busqué anillos y nos fuimos al día siguiente”, relató a Página 7.

Sin embargo, su romántica idea no estuvo exenta de dificultades: “Buscando agencias, les conté de mi idea, algunas me cobraban mucho por querer hacer eso, así que seguí buscando, hasta que me quedé con una muy buena (…) Le dijeron a la guía para que supiera”, contó.

Tras ello, los encargados los fueron a buscar al hotel donde “la guía me habló al oído, me dijo ‘ya sé todo"”. Fue así que se coordinaron para darle la sorpresa al comediante cuando les pidieran posar para una foto frente al atractivo turístico.

Sobre el momento, Patricia contó: “Imagínate ver el Cristo, eso ya es emocionante, y declararte al amor de tu vida frente al mundo es algo que jamás olvidaré. Me siento feliz conmigo misma, sé que hice algo bonito y superé mi vergüenza de pararme frente al público”, concluyó.

Cabe mencionar que cuando la pareja anunció su relación se desató una gran controversia por su diferencia de edad, puesto que mientras Turrón tiene 56 años, su pareja tiene 26 años menos.