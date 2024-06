Tras revelarle a Pamela Díaz en su podcast, Sin editar, que aún no ha encontrado el propósito de su vida, Arturo Longton preparó sus maletas y dejó Chile.

El destino del exchico reality es Brasil, adonde busca instalarse en el corto plazo, según relató en sus redes sociales.

Fue a través de su sección de Stories que el ex Tierra Brava contó: “Ya chiquillos, día uno en Brasil. Les voy a ir contando cómo va esta travesía, esta aventura, porque no tengo vuelta”, recogió Página 7.

La frase de la figura de televisión hacía referencia a que no tiene planificado volver al país por lo pronto.

A ello, Arturo Longton agregó: “De São Paulo me voy a Río de Janeiro solo y ahí no sé qué va a pasar. Voy día a día. Quiero encontrar algún lugar para instalarme en un futuro cercano, no creo que sea Río, quizás un pueblo cercano de por acá”, dijo para luego entregar algunos nombres.

Según contó el exchico reality, espera irse “a vivir de aquí a seis meses, un año”, estimó.

Cabe recordar que en su participación en el podcast de Pamela Díaz, la figura de televisión se sinceró sobre sus metas a los 45 años, donde entre ellas, estaba encontrar su propósito.

“Es loco, me ha pasado siempre. Nunca lo he podido encontrar. Saber a lo que vine a la Tierra (…) a qué vine; cuál es mi misión en esta vida (…) yo siento que hay algo que no me ha llegado; algo que tengo que hacer”, contó en el programa lo que podría tener relación con este viaje.