El exchico reality Arturo Longton fue el último invitado al programa "Sin editar", donde en una conversación con Pamela Díaz reveló que siente que le falta encontrar un propósito en la vida. Longton explicó que a sus 45 años aún no ha encontrado cuál es su misión en esta vida, buscando algo más trascendental que no se centre en lo material, sino en ayudar a otras personas.

El exchico reality, Arturo Longton, fue el último invitado a “Sin editar“, donde, en conversación con Pamela Díaz, reflexionó sobre un tema bastante personal.

Y es que “La Fiera”, en la dinámica de preguntas que suele realizar en su programa, le consultó a Arturo qué cosa le faltaba en la vida. “Encontrar un propósito”, le respondió Longton.

“No lo he encontrado”, agregó. “¿En 45 años?”, le preguntó Pamela algo incrédula, a lo que Arturo le rectificó: “Es loco, me ha pasado siempre. Nunca lo he podido encontrar“.

Arturo Longton confesó estar busca de un propósito de vida

En la conversación, Longton le explicó a Díaz que no se trataba de algo vocacional, sino de “saber a lo que vine a la Tierra (…) a qué vine; cuál es mi misión en esta vida”.

“No es que me sienta especial o diferente; siento que no es lo que estoy haciendo. No en el trabajo, sino que en este minuto“, continuó Arturo.

El exchico reality dijo que su misión de vida no es estar en su habitación. “En este minuto sí es ver a mi mamá feliz, cachai, yo sé que eso es parte de lo que me tocó, pero yo siento que hay algo que no me ha llegado; algo que tengo que hacer“, subrayó.

Longton finalizó diciendo que quizás aquello que le faltaba era ayudar a otra gente, o alguna acción que tuviera un valor más trascendental. “Nada material para mí ni cosas mías, sino que para el resto”, concluyó.