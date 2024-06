Este lunes, Pailita confirmó estar en una nueva relación con July Leguizamón, una joven influencer de origen colombiano.

El artista urbano reveló la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió una foto con a la tiktokter, junto a la descripción: “Estas ganas solo las siento contigo”.

La creadora de contenido tiene 19 años, y es bastante activa en TikTok. De hecho, en tal plataforma, cuenta con casi 2 millones de seguidores.

¿Quién es July Leguizamón?

Según detalla CHV, la joven se hizo conocida en redes sociales por sus videos bailando y siguiendo coreografías. El mismo medio consigna que July aseveró hace tiempo en sus redes que vive en Chile desde que tiene dos años.

Meganoticias señaló que July vive actualmente en Iquique, y que terminó su enseñanza media en 2023. El portal agrega que la joven hoy en día estudia Medicina.

Este nuevo romance del intérprete de “Me arrepentí” viene luego de su polémico vínculo con Skarleth Labra, con quien terminó poco tiempo antes de que la joven ingresara a “Gran Hermano Chile“.

Respecto a su actual conquista, Pailita decidió aclarar ciertas cosas luego de haber compartido la imagen juntos en Instagram: “Tengo una edad en la que ya dejé de estar pendiente de muchas cosas”, escribió.

“No tengo por qué aclararle a nadie lo que soy, lo que hago ni a donde voy. En este momento de mi vida tampoco me importa si me quieren o me odian“, agregó en sus redes.