El músico chileno \'Pailita\' confirmó su relación con la influencer colombiana July Leguizamón, de 19 años, a través de redes sociales. Ambos compartieron románticas publicaciones en Instagram, generando comentarios entre sus seguidores. Ante las reacciones, \'Pailita\' afirmó que "en esta etapa de su vida no le importa la opinión de los demás ni explicar su relación", dejando en claro su postura sobre su intimidad.

El músico chileno ‘Pailita’ confirmó que está en una relación con la influencer colombiana July Leguizamón, de 19 años.

De hecho, el joven publicó una foto en sus historias de Instagram, junto con la descripción: “Estas ganas solo las siento contigo”.

Leguizamón replicó la imagen en su cuenta personal, indicando: “Baby, yo llevo tiempo deseándote aquí”.

Con el paso de las horas fueron varias las personas que comentaron sobre el nuevo vínculo del cantante chileno, por lo que él aclaró algunas cosas.

“Tengo una edad en la que ya dejé de estar pendiente de muchas cosas”, indicó inicialmente.

“No tengo por qué aclararle a nadie lo que soy, lo que hago ni a donde voy. En este momento de mi vida tampoco me importa si me quieren o me odian”, añadió.

Novia de Pailita

Hay que señalar que July Leguizamón es influencer originaria de Colombia, aunque actualmente está radicada en Chile.

La joven actualmente tiene 1.7 millones de seguidores en su cuenta de TikTok, donde publica diversos tipos de contenido.

En Instagram la muchacha suele ser menos activa, de hecho en la actualidad sólo tiene poco más de 100 mil seguidores.