En el pasado capítulo del podcast “Escápate de tu casa”, la humorista Paloma Salas reveló que rechazó asistir a un encuentro con el Papa Francisco, el cual estaba destinado para humoristas de todo el mundo.

La comediante sostuvo que, hace algunos meses, le llegó un e-mail de parte del Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede, con la invitación.

En este sentido, Salas reconoció que pensó que se trataba de una estafa, aunque luego de investigar el asunto confirmó que se era algo real.

No obstante, aseguró, finalmente declinó asistir al encuentro por dos motivos: temas económicos y diferencias con el Santo Padre.

“El correo decía ‘El Dicasterio para la Cultura y la Educación no cuenta con presupuesto para ofrecer los servicios de viaje y alojamiento"”, indicó.

Críticas de Paloma Salas

“‘Los gastos y la organización necesarios para asistir al evento correrán por cuenta de los invitados’. Sabemos muy bien lo que estos significa, pero esperamos que esto no sea una dificultad contar con su presencia”, añadió.

Sobre el final, también evidenció tener una opinión más bien negativa en torno a Francisco, por lo que prefirió quedarse en Chile.

“Igual me metí a ver los pasajes y eso, yo entiendo que el chiste de haber ido a ver al Papa es mucho mejor que el chiste de no haber ido, pero ¿Me voy a gastar realmente yo 4 mil dólares para ir a ver a una persona que se la pasa defendiendo pedófilos y que no ha dicho lo suficiente sobre Palestina?”, remató.

Hay que señalar que al encuentro asistieron figuras de la talla de Whoopi Goldberg, Chris Rock y Jimmy Fallon.