Según medios italianos como Corriere della Sera y Repubblica, el Papa Francisco habría expresado en una reunión privada con obispos italianos durante la asamblea de la Conferencia Episcopal Italiana su preocupación por el ingreso de candidatos homosexuales en los seminarios, señalando que ya hay "demasiado mariconeo". Aunque reiteró la necesidad de aceptar a todos, se mostró rígido en su postura, generando sorpresa con su elección de palabras. El pontífice reafirmó la posición de la Iglesia Católica de no admitir en seminarios a personas que practican la homosexualidad, una postura establecida desde 2005 y confirmada en 2016. A pesar de esto, en 2023 Francisco mencionó que la Iglesia está abierta para todos, incluidos los homosexuales.

De acuerdo a portales como Corriere della Sera y Repubblica, el Papa utilizó esta expresión el pasado lunes 20 de mayo durante un encuentro a puertas cerradas que mantuvo con los obispos italianos que llegaron a Roma para la asamblea general.

En la ocasión, apuntan las fuentes, se habló de un tema serio que preocupa a la Conferencia Episcopal Italiana: el ingreso de candidatos homosexuales en los seminarios.

Y aunque Francisco reiteró la necesidad de aceptar a todos, coonocedores del tema aseguran que se mostró muy rígido al respecto, reiterando su “no” a la apertura hacia los seminaristas homosexuales.

Para esto, el Papa utilizó una expresión que generó sorpresa, indicando que en los seminarios “ya hay demasiado mariconeo”.

Según los obispos entrevistados por Corriere, era evidente que el Sumo Pontífice no era consciente de lo ofensiva que resulta la palabra en italiano, el que no es su lengua materna. Los presentes reaccionaron con algunas risas incrédulas.

Lo publicado por Corriere fue ratificado por La Repubblica, el que cita a varias fuentes anónimas que concuerdan con esa versión.

De esta manera, Francisco reiteró la posición establecida en una “instrucción” del dicasterio del Clero que en 2005, con Benedicto XVI, y confirmada en 2016 por el actual líder de la Iglesia Católica, recogía que la Iglesia “no puede admitir en el seminario y en las Sagradas Órdenes a quienes practican la homosexualidad, tienen tendencias homosexuales profundamente arraigadas o apoyan la llamada cultura gay”.

Cabe señalar que en agosto de 2023, el Papa aseguró que la Iglesia Católica “no es una empresa a la que se tiene que autorizar para entrar” , agregando que la institución “está abierta para todos”, incluidos los homosexuales.

“Todos eligen a Dios por su propio camino y la Iglesia les guía. A mí no me gusta decir a unos sí a otros no. Cada uno busca la manera de ir adelante”, mencionó tras asistir a la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal.