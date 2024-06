El comediante Rodrigo Villegas se sinceró en conversación con Eduardo de la Iglesia en el programa “Todo va a estar bien” respecto a su paso por “Morandé con compañía” (MCC).

El también actor declaró que en el ya extinto show estelar de humor había una “competencia de egos entre productores y actores”, recalcando, además, el hecho de que un productor decidiera sacar de la pantalla a su personaje “Mathiu Focker”.

“No voy a entrar en detalles (sobre quién fue), pero sí había una competencia de egos entre productores y actores. Yo tuve esa experiencia”, dijo al respecto.

Rodrigo Villegas por “lucha de egos” en MCC

A ello, el humorista agregó que dichas personas no sólo se hacían llamar productores, sino que también “productores creativos”, por lo que subrayó que “había una cuestión de ego. Cuando tú no los nombrabas, se sentían”.

Tras tales declaraciones, Villegas sostuvo una conversación con Página 7, donde reiteró sus acusaciones: “Eso efectivamente ocurría”.

“Más encima, había como una maldición en MMC, que era que los que se iban del programa les iba pésimo en otros lados“, declaró, ejemplificando con el caso de colegas como Willy Sabor, Marlen Olivari y el personaje Tony Esbelt.

En palabras del humorista, eso “les hinchaba más el ego, porque decían ‘los que realmente valemos somos los que quedamos acá’. No sé si había rivalidad, pero teníamos ciertas discusiones, ciertas diferencias”.

“Había un ego, hay que decirlo. El ego de los productores competía con el de los actores“, continuó. Aquello terminó agotándolo.

Finalmente, en 2017 renunció a “Morandé con compañía“ luego de que no le autorizaran el tomarse cierto tiempo de preparación para su rutina del Festival de Viña.

“Sentí que no me sacaron provecho. Me tiraban para ‘bandejear’ a otros comediantes, no hacía los personajes… Era lo de ‘El Muro’ y dije ‘no, prefiero (independizarme)’. Si Viña lo hice para salir de mi zona de confort”, manifestó al medio citado.