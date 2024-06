Yulissa del Pino, ex Miss Chile 1994 y reconocida por su participación en programas como “Casi en serio” y “El Sótano”, reapareció en "Ahora Caigo Prime", donde reveló haber sido diagnosticada con cáncer de piel el año pasado. La exmodelo relató su experiencia, desde la detección de la enfermedad hasta la cirugía de Mohs que eliminó por completo el cáncer. Actualmente libre de la enfermedad, Yulissa advirtió sobre los riesgos de la exposición al sol y el uso de solarium, recordando que una sesión de solarium equivale a 20 insolaciones.

Luego de ser coronada como Miss Chile en 1994, Yulissa del Pino, hizo el salto a la pantalla chica, donde tuvo apariciones en “Casi en serio”, “El Sótano” y “Chile Tuday”.

Pese a su éxito, la modelo dejó la televisión muy poco después, en el 2000. Desde entonces poco se sabía de ella y su vida actual, por lo que fue una sorpresa su aparición en el más reciente episodio de Ahora Caigo Prime, donde representó a la Fundación Letra Libre.

Sin embargo, durante su participación en el programa, Yulissa del Pino hizo una impactante revelación, pues contó que fue diagnosticada con cáncer el año pasado.

“El año pasado estuve con un cáncer bien complicado de piel, ya no está, está operado”, dijo de entrada.

A lo que sumó: “Me salió aquí (frente) un pruro (sic), ni siquiera era un lunar, lo tuve como dos años. Yo dije ‘esta cuestión debe ser como una escama’, de repente un día me comienza a picar”.

“Cada vez que me rascaba se me ponía rojo, se me inflamaba”, contó. Al notar el extraño comportamiento de su piel, Yulissa del Pino decidió ir con un dermatólogo, pues pensó inicialmente que se trataba de una verruga.

Sin embargo, recibió una noticia inesperada: “Me revisan y me dice ‘esto es cáncer‘, caigo sentada, recuerdo que veía al doctor borroso”.

“Me dijeron ‘no te preocupes, no es un melanoma, esto lo operamos mañana’ (…) esto se va a biopsia 10 días, que no se los doy a nadie, y sale mala”, detalló.

Tras ello se sometió a una operación con un equipo de oncólogo y se le practicó una cirugía de Mohs, a través de la que se le extrajo todo el cáncer por etapas y con uso de anestesia general.

La reinventada profesora de cocina aseguró que actualmente está libre de cáncer, pero aprovechó el momento para aconsejar a la audiencia, a quienes llamó a disminuir la exposición al sol y al uso de solarium.

“En la televisión es así, en invierno era puro solárium y en verano mucho sol. El oncólogo me dijo que una sesión de solárium equivale a 20 insoladas de sol“, detalló.