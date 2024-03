Según reveló el modelo argentino a través de sus Historias de Instagram, le robaron el móvil mientras se encontraba comprando en una farmacia.

“Me acaban de robar el teléfono, estoy bien, pero desconectado hasta nuevo aviso”, señaló en su cuenta.

Posteriormente subió un video en el que explicó que había podido recuperar su cuenta en algunas de sus redes sociales.

“Bueno, vuelvo a tener acceso al Instagram, todavía me falta acceso a todo, me robaron ayer en una farmacia. Está brava la cosa. Estoy con un teléfono viejo”, sostuvo.

Luis Mateucci sufre robo de su teléfono pic.twitter.com/Kiznj4uXKC — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) March 28, 2024

“No me pasó nada pero bueno (…) está brava la seguridad”, se lamentó el influencer en el registro.

“Es un desastre. No me quiero quejar del gobierno porque no soy partidario de andar quejándome pero así estamos, así está Chile lamentablemente”, concluyó.

Esto ocurre a pocos días de su viaje a Perú para sumarse a la competencia de Ganar o Servir de Canal 13.

El reality show se tomará el horario prime de la estación televisiva desde abril, espacio que tendrá a sus competidores tal como hace 200 años.

En el programa los participantes se enfrentarán en competencias extremas, cuyo resultado definirá si tomarán el rol de “señores con grandes beneficios”, o de ser aquellos que deban atender al resto dentro de una casona.