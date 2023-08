Como “repudiable” ha sido calificado un espacio realizado en un programa de televisión en Perú donde varias niñas, menores de 10 años, desfilaron “lencería para niñas”. El hecho fue considerado como una situación de hipersexualización contra las menores de edad, por lo que el canal decidió sacarlo del aire.

La situación se dio el pasado sábado cuando en el programa “Emprendedor Ponte Las Pilas” de la señal peruana América Televisión, conducido por Tula Rodríguez, Angie Arizaga, Brenda Carvalho y Carloncho, emitió un desfile de ropa interior para niñas con menores de edad como modelos, esto en el marco de la promoción de una tienda.

El momento fue severamente criticado en redes sociales, debido a la sexualización de la que fueron objeto las niñas. Fue tal el revuelo del polémico desfile que el mismo Ministerio de la Mujer de Perú se pronunció al respecto.

“El MIMP rechaza la exposición de niñas en ropa interior en el programa “Emprendedor ponte las pilas” de América Televisión. Por ello exigimos al canal y a la Sociedad Peruana de Radio y Televisión a tomar las medidas correctivas necesarias“, escribieron en un comunicado.

A lo que agregaron: “Instamos a los medios de comunicación a cumplir la Ley 28278 de Radio y Televisión y la Convención sobre los derechos del Niño, que los obligan a prestar el servicio de radiodifusión conforme al principio de protección y formación integral de las niñas, niños y adolescentes. Exhortamos a la sociedad en su conjunto a proteger su integridad y no exponerlos a situaciones que puedan afectar su normal desarrollo“, concluyeron.

El MIMP rechaza la exposición de niñas en ropa interior en el programa “Emprendedor ponte las pilas” de América Televisión. Exigimos a los medios de comunicación a cumplir con la Ley 28278. Proteger la integridad de las niñas, niños y adolescentes nos compete a todas y todos. pic.twitter.com/49BEI2kQCV — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) August 2, 2023

Tras este mensaje, el canal de televisión aseguró que la productora a cargo del desfile de “lencería para niñas” se disculpó, sin embargo, igualmente decidieron retirar el programa de sus pantallas, puesto que “el programa del pasado sábado vulneró los derechos fundamentales de varias menores de edad, lo cual es inaceptable. Por lo tanto, hemos tomado la decisión de retirarlo definitivamente del aire“, escribieron.

Por su parte, la conductora del espacio, Tula Rodríguez, también se refirió al hecho por el que también se disculpó: “El día que se grabó ese programa, yo no estuve porque me fui de vacaciones y viajé fuera del país con mi hija. Para ser 100% honesta, recién ayer me enteré de todo lo sucedido y del contenido que se grabó en ese programa. Quiero pedir las disculpas del caso, las disculpas desde lo más profundo de mi corazón. Me da mucha pena y me da mucha vergüenza. Me toca continuar, nuevamente pido disculpas“, declaró según recogió La República.