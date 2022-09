Luego de que el cantante urbano Pablo Chill-e encabezara las noticias por su detención debido a la denuncia de presuntas amenazas de muerte, el artista quiso dar su propia versión de los hechos tras quedar en libertad.

La voz de Facts fue liberado la tarde del miércoles, luego de que el pasado martes un vecino asegurara que, en Camino Lonquén, Calera de Tango, el perro del músico, de raza pitbull, hubiera ingresado a su patio.

“Le iba a tirar un piedrazo, porque su perro tenía a mi perrita del cuello y la iba a matar. El tipo me dice: ‘si le tiras una piedra te voy a matar’. No le creí, cuando se sube el chaleco y me muestra la cacha de una pistola negra. Ahí inmediatamente solté la piedra, agarré a mi perro y decidí llamar a Carabineros”, aseguró el afectado a T13.

Sin embargo, Pablo Chill-e desmintió los dichos de la presunta víctima en el mismo medio, asegurando que “nunca hubo arma de fuego. Él venía con así un peñasco, quería defender a mi perro, porque siempre había problemas, porque mi perro se escapa y se pelea con su mascota”.

“Pero esta vez el hueón vino con una piedra que pudo haber matado a mi perro, por eso me puse por encima y le dije que le iba a pegar. Y como soy famoso, dijo que salí con una pistola y que lo había amenazado de muerte, y todo eso es mentira”, aseveró el músico.

Pablo Chill-E fue detenido acusado de amenazar a un vecino. Hombre dice que el artista estaba armado mientras que Chill-E dice que nunca hubo un arma de fuego EN VIVO 📺#T13Tarde » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/RmeLmvVfL1 — T13 (@T13) September 14, 2022

Tras la audiencia de formalización, Pablo Chill-e quedó con la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima.

La noticia de la detención del cantante se supo pasada la media noche del miércoles. De acuerdo a lo informado al inicio, el músico fue detenido pasadas las 18:00 horas del martes.

Entonces, se había afirmado que el vecino se habría molestado luego que un perro de raza pitbull que pertenece al artista ingresara a su propiedad, por lo que el hombre lo habría intentado alejar lanzándole una piedra, ante lo cual el músico lo habría amenazado.