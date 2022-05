Este miércoles se vivió una jornada clave en el juicio por difamación entre Amber Heard y Johnny Depp, toda vez que Kate Moss, reconocida modelo y expareja del actor, declaró ante la corte.

Moss había sido llamada a declarar por los abogados de Depp, luego que Heard aludiera a ella durante una declaración por una supuesta agresión que el artista profirió contra su hermana Whitney Heard Henríquez.

“Mi hermana estaba tratando de hacer que Johnny se detuviera. Estaba de espaldas a la escalera, y Johnny se lanzó hacia ella. No lo dudó ni un segundo, instantáneamente pensé en Kate Moss y las escaleras”, declaró Amber en ese entonces, haciendo referencia a un supuesto hecho de violencia hacia la modelo.

No obstante, en una declaración que se extendió por menos de tres minutos, Moss expresó que nunca fue víctima de violencia doméstica por parte de Depp.

“Estábamos saliendo de la habitación y Johnny salió de la habitación antes que yo. Había habido una tormenta y cuando salí de la habitación me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda”, recordó sobre aquel episodio de las escaleras.

“Grité porque no sabía lo que me había pasado y tenía dolor y él vino corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica”, agregó.

Segundos después el abogado de Depp le preguntó sobre si era efectivo aquel momento que refrendó Heard en abril.

“No. Nunca me empujó, ni me dio patadas, ni me tiró por las escaleras”, consignó.

Semanas atrás medios en Estados Unidos habían señalado que la mención de Heard a Kate Moss era un error de parte de la actriz, ya que precisamente la defensa de Depp podría citarla a declarar.

Johnny y Kate terminaron su relación en 1997. El actor señaló en varias ocasiones que él sería el culpable del quiebre, por “darle prioridad a su carrera”.