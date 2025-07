A los 54 años de edad falleció el actor estadounidense Malcolm-Jamal Warner, recordado por su rol como Theo Huxtable en la serie ‘The Cosby Show’ (“El Show de Bill Cosby”).

El deceso fue confirmado por un reporte de la agencia The Associated Press, que establece que Warner murió ahogado mientras nadaba en una playa de Costa Rica. El hecho, de acuerdo al Departamento de Investigación Judicial del país caribeño, aconteció ayer domingo por causas que aún están siendo investigadas.

En “El Show de Bill Cosby”, serie emitida por la cadena NBC entre 1984 y 1992, Malcolm-Jamal Warner encarnó al único hijo del protagonista de la trama: Theo Huxtable. En esa época, el actor tenía 13 años al momento del primer capítulo.

Tras su paso por ‘The Cosby Show’, el intérprete se sumó a series como “El Autobús Mágico” y la trama médica “The Resident”. En 1996, a su vez, protagonizó su propia comedia: “Malcolm & Eddie”, en alianza con el comediante Eddie Griffin. El show duró cuatro temporadas.

El año pasado, el actor hizo noticia con su podcast “Not All Hood”, donde oficiaba de conductor junto a Candace Kelley y Weusi Baraka. En el programa, tal como recoge el matutino The New York Times, el trío abordaba sus experiencias como afroamericanos en Estados Unidos, todo esto desde una perspectiva vivencial y crítica.

“Este es un espacio donde queremos dialogar sobre todos los aspectos de la comunidad negra. Este es un espacio donde podemos dialogar con civilidad y plantear desafíos respetuosos”, comentó al programa de TV estadounidense “Today” con motivo del podcast.

Cuando en 2014 se conocieron las más de 50 denuncias contra Bill Cosby por agresión sexual, Warren lamentó el daño que estas le causaron al legado de “The Cosby Show”.

“Siempre hemos tenido ‘El Show de Bill Cosby’ para contrarrestar (los estereotipos contra la comunidad afromaericana). Y el hecho de que ya no lo tengamos es lo que más me entristece, porque en unas pocas generaciones, los Huxtable serán solo un cuento de hadas”, dijo a The Associated Press en 2015.