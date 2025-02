Si mencionamos el apellido Culkin, de seguro que se nos viene a la cabeza Macaulay, el actor de “Mi pobre angelito”. Pero ahora el asunto es muy diferente, ya que el Culkin más famoso, actualmente, es Kieran.

Después de aparecer en “Succession”, Kieran Culkin que alcanzó notoriedad por interpretar a Roman Roy, estuvo esperando un rol que lo sedujera y le llegó de la mano de “A real pain”, la película que le permitió ser nominado a los Premios Óscar como mejor actor de reparto.

Así las cosas, Kieran Culkin, se encuentra viviendo un momento especial, donde puede ser reconocido por la academia, aunque para él, lo más importante es pasar el mayor tiempo con sus hijos.

La vida de los Culkin

Es sabido que Kit Culkin, un actor de Broadway, era un padre abusador de sus hijos -incluidos Kieran y Macaulay- y sus seis hermanos, Shane (48), Dakota, Quinn (39), Christian (36), Rory (34) y su hermanastra Jennifer.

Todos ellos sufrieron durante su infancia, ya que Kit era un “maltratador físico y mental” de Macaulay, según sostuvo el actor en su biografía.

Kieran, que también sufrió por la conducta de su padre, afirmó en una entrevista al Hollywood Reporter, que su progenitor “no era una buena persona y probablemente tampoco fuera un buen padre … Yo no tuve las mismas experiencias locas, negativas, horribles y traumáticas como actor infantil”.

Kit Culkin, que era un actor frustrado de Broadway, abandonó a la familia cuando Kieran tenía 12 años. Desde entonces, pudieron rehacer su vida, en la ciudad de New York.

Las prioridades de un actor

Con los años, al crecer en sets de películas, Kieran dudo al principio si quería ser actor, aunque como ya tenía una carrera desde niño, la decisión la tomó a los 34 años.

Así lo aseguró en una conversación con The Guardian: “Bueno, no sé si me encanta esto, pero creo que esto es lo que voy a hacer porque sé cómo hacerlo”, aseguró.

Igualmente, también comentó al diario inglés, que maneja un sistema distinto a cualquier actor, puesto que se aprende sus líneas en minutos antes de empezar a actuar.

En este escenario, Kieran, reveló que le es imposible estar lejos de su familia. “No se me da bien estar separado de mi familia. Soy terrible en eso”, ha dicho en una oportunidad.

Ahora bien, su esposa, Jazz Charton, y sus dos hijos, son parte esencial de su vida. Al filmar “A real pain”, el intérprete de Benji, casi abandona el set, puesto que debía rodar durante un mes en Polonia. “Me dije: ‘No puedo estar tanto tiempo lejos de la familia’, y perdí la cabeza”, dijo al New York Times.

Sobre su esposa, el propio actor dijo que conoció a Charton en un bar en 2011.

Dijo que la vio y que sintió que le debía hablar. Según confesó a Vogue, Charton estaba en una mesa con otro hombre, que se levantó y se fue después de unos minutos. Culkin tomó el asiento vacío y preguntó: “¿Era tu novio?”. Cuando Charton le dijo que no, se presentó. “Nunca había sido tan atrevido”, dijo.

De hecho, Kieran Culkin, afirmó que se dedica a actuar, para volver a estar con sus hijos, Kinsey Sioux y Wilder Wolf. “Lo verdadero es estar en casa con mis hijos, cuando les leo libros y les canto canciones hasta que se duermen. Ese es todo el sentido de la vida. Lo demás lo hago para poder volver a eso”, sostuvo al New York Times.

Dakota Culkin y su triste muerte

Aunque la vida parece sonreirle, Culkin vivió la trágica muerte de su hermana Dakota, quien murió a los 29 años, después de ser atropellada por un automóvil. “Eso es lo peor que ha pasado jamás y no hay forma de endulzarlo”, dijo a The Hollywood Reporter .

El actor remarcó que el dolor por la muerte de Dakota es algo con lo que ha tenido que aprender a lidiar. “Perder a una de mis personas favoritas en el mundo no mejora”, expresó. “No se vuelve más fácil, pero te acostumbras”, dijo al citado medio.

Además, de una forma que lo ayudó a manejar su pérdida, el humor de Roman Roy, de “Succession”, le recordaba a su hermana. “Después de un par de temporadas, me di cuenta de que había algunas cosas que hacía Roman que me hacían pensar: ‘Ah, esa es mi hermana"”, explicó. “Ese era su sentido del humor. Podía encontrar exactamente lo que era correcto para burlarse de ti y que te molestara, pero que fuera realmente divertido e hiciera reír a todos. Esa era ella”.

“En ese momento acepté que esto iba a durar para siempre y que nunca iba a estar bien. Siempre iba a ser devastador”, dijo el actor a The Hollywood Reporter sobre su dolor.

“Todavía lloro por eso de la nada. Se me viene a la cabeza algo gracioso que hizo y me hace reír, y entonces lloro”.

El regreso de Kieran Culkin a la actuación

Tras el éxito de “Succession”, Culkin vuelve con “A real pain”, del actor y cineasta Jesse Eisenberg. La película sigue a los primos judíos David (interpretado por Eisenberg) y Benji (Culkin) mientras realizan una gira por Polonia para aprender sobre la vida de su abuela fallecida.

El director recordó que tuvo dudas si Culkin aparecería en el set, de él dijo que el actor era “una persona voluble, incognoscible e impredecible”, pero que cuando aparecía, “sería la mejor interpretación que había visto”, afirmó a The Guardian.

“Pero todavía no entiendo cómo piensa o trabaja. No sabía sus líneas, y luego le mostraba una página justo antes de que empezáramos a filmar y la memorizaba”. Eisenberg que confesó admirar el talento de Culkin, afirmó que él mejoró la película. “Dejas de cuestionarte estas cosas”, dijo Eisenberg. “Kieran era simplemente emocionante y constantemente desconcertante”, sostuvo a Vogue.