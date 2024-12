A sus 49 años, Angelina Jolie se consolidó como una de las mejores actrices de su generación, algo que nunca pensó en su adolescencia y juventud, cuando los problemas mentales la asecharon tanto que incluso lidió con un sicario.

Esto porque la ganadora de dos premios Oscar (Mejor actriz de reparto y Premio Humanitario) comenzó su carrera en el cine cuando era una niña, cuando acompañó a su padre, Jon Voight, en la película Cybord 2, estrenada en 1982.

Aunque es en 1995 cuando tomó su primer papel principal en Hackers, desde ahí todo fue éxito en la pantalla, aunque en la vida real las cosas no iban tan bien para Angelina.

Sus problemas de salud mental, sumado a los desórdenes alimenticios, el bullying en el colegio y la fama que comenzaba a llegar con fuerza hicieron que Angelina Jolie decidiera contratar un sicario, pero no para que matara a alguien de su entorno, sino que a ella misma.

La difícil adolescencia de Angelina Jolie que terminó con la contratación de un sicario

Aunque para muchos suena a una locura, la Angelina Jolie adolescente no era la chica más popular del colegio, según contó Cis Rundle, una amiga de la familia que la cuidó ocasionalmente en esos años, consigna Infobae.

Se burlaban de ella por sus labios y las chicas eran malas con ella”, señaló Rundle al referirse al acoso escolar que vivió la actriz, justo cuando además pasaba por desórdenes alimenticios.

La cuidadora señaló que la joven pasó por una “etapa anoréxica”, según habría descrito su padre, Jon, mientras que su madre, Marcheline, se asustaba porque la joven no comía, así como su hermano, quien declaró “no presta mucha atención a la comida”.

También lidiaba con la autoflagelación, derivada de una relación familiar precaria tras la separación de sus padres, eso la llevó a tener una fascinación por los cuchillos que usaba para herirse. Según rescata Esquire, para la actriz, “el dolor que sentía al cortarse le proporcionaba una sensación liberadora que consideraba incluso terapéutica”.

En medio de toda esta situación, Angelina Jolie daba sus primeros pasos en el espectáculo, trabajando como modelo en Estados Unidos y Europa, apareciendo en videoclips como “Stand by My Woman” de Lenny Kravitz.

Luego, vino su primera película con un protagónico, “Cyborg 2: La sombra de cristal”, esta le dio el pie para que luego protagonizara Gia, el film para televisión de HBO que seguía la trágica vida de la modelo Gia Carangi.

Este trabajo es un punto de inflexión para una joven Angelina Jolie, que se alejó de todo el mundo y comenzó a lidiar con la idea de la muerte, a tal punto que contrató un sicario para que terminara con la su vida.

El día que Angelina Jolie se encontró con el sicario

Mientras estaba en la rueda de prensa de Gia, Angelina Jolie dijo a la revista People “Hay algo en la muerte que es reconfortante. La idea de que podrías morir mañana te libera para apreciar la vida ahora”.

Años después, en 2003, confesó en entrevista con The Face, lo que realmente ocurría en su vida cuando tenía 22 años.

Había terminado de filmar Gia, estaba cansada, tenía una relación rota con su padre quien no aprobaba que ella consumiera drogas y emocionalmente estaba destrozada, por lo que quiso suicidarse.

“Aunque suene descabellado, creo que mucha gente piensa en suicidarse cuando es joven” admitía a The Face.

“Yo era muy consciente de que muchas personas a mi alrededor, como mi madre, se sentirían como si no dieran lo suficiente o hicieran lo suficiente, si yo me hubiera quitado la vida. Así que mi solución a eso fue que si alguien más me hubiera quitado la vida -como en un ‘robo’- entonces sería asesinato y nadie sentiría que me dejaría”, indicó.

Por lo tanto, la actriz decidió contratar a un sicario, “No son tan difíciles de encontrar en Nueva York” confesaba a la periodista que la entrevistó en esa época.

Tenía el plan perfecto, “sacar dinero en efectivo durante un cierto período de tiempo”, de esta forma le pagaría el dinero para que este terminara con su vida, sin embargo, el destino se encargó de cambiar las cosas.

El sicario que cambió la vida de Angelina Jolie

Cuando encontró al sicario y le contó su plan, Angelina Jolie se sorprendió porque él la convenció de que no lo hiciera, pese a que perdería un trabajo.

“Era una persona bastante decente y me preguntó si podía pensarlo y llamarlo nuevamente en dos meses. Algo cambió en mi vida y decidí que lo lograría”, señaló Jolie.

Desde ese momento, la vida de la actriz cambió radicalmente, tras las palabras del sicario, la vida de Angelina Jolie comenzó a mejorar.

El éxito que tuvo Gia llevó a que consiguiera su segundo Globo de Oro en 1998 (antes ganó por George Wallace) y su salud mental comenzó a tener avances, superando su depresión mientras seguía con una carrera notable.

Al año siguiente vino Inocencia Interrumpida, el film que le dio su primer Oscar como Mejor Actriz de Reparto junto a otros premios que reconocían su talento como actriz.

Una carrera brillante

Aquí su carrera despegó cuando demostró que podía romper la taquilla llevando a la pantalla del cine a Lara Croft en Tomb Raider, la adaptación de uno de los videojuegos más populares de la época.

Luego vino el éxito de Sr. y Sra. Smith, donde conoció a Brad Pitt, con quien mantuvo una relación de 12 años, teniendo en conjunto 6 hijos, 3 biológicos y 3 adoptados.

Mientras Angelina sólo tenía éxitos, Se busca (2008), El Intercambio, con John Malkovich (20089, El turista (2010), y el papel que la acercó al mundo infantil, Maléfica.

Aunque no todo es tan bueno para Jolie, en 2016 comenzó el divorcio con Brad Pitt, que aún la tiene en disputas con su ahora exmarido.

Sin embargo, sigue tomando proyectos, no tantos como antes, pero se puede dar el lujo de seguir con lo que ella quiere trabajar, como por ejemplo Eternals, el film de Marvel donde interpretó a Thena, y María Callas, en la que recibe la dirección del chileno, Pablo Larraín.

Su trabajo humanitario también reconoció, siendo premiada con un Oscar e honor por su labor humanitaria, en la 5ª entrega de los Governors Awards, ya que hasta ese momento, a sus 38 años, había realizado más de 40 misiones alrededor del mundo, como Enviada especial del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados.

Sin duda alguna, el sicario que Angelina Jolie contrató cambio su vida al pedirle que realmente pensara lo que iba a hacer, ya que sostiene una carrera brillante junto a sus hijos, que siempre están junto a ella.