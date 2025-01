Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La brecha de género en Hollywood sigue siendo una preocupación, no solo en términos de participación, sueldos y estatus, sino también en los temas que abordan las películas producidas. El Test de Bechdel, creado en 1985, evalúa si una película presenta un diálogo entre dos mujeres que no hable sobre hombres. A pesar de movimientos como el Me Too, muchas películas no pasan esta prueba, lo que refleja una representación sesgada de las mujeres en la ficción. Aunque se han observado avances, como el aumento de películas que pasan el test, la industria aún enfrenta desafíos en cuanto a la equidad de género y la representación real de las mujeres en la pantalla.