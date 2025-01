La interpretación de Donald Trump que hizo Sebastian Stan para la película El Aprendiz (2024) podría valerle un Óscar como Mejor Actor, categoría en la que está nominado junto a figuras como Adrian Brody, Timotheé Chalamet, Coleman Domingo y Ralph Fiennes.

La película biográfica sobre el recién electo presidente de Estados Unidos, dirigida por Ali Abbasi y escrita por Gabriel Sherman, está ambientada en los primeros años de Trump como empresario y su vínculo con el polémico abogado Roy Cohn, quien habría sido su mentor.

Sin embargo, desde que se conoció el filme, no ha quedado lejos de las polémicas, recibió amenazas, comentarios del propio mandatario e incluso le trajo algunos problemas a Stan.

Previo a su estreno y meses antes de las elecciones de 2024, el equipo legal de Trump intentó bloquear la película en Estados Unidos, acusando que la cinta era “interferencia electoral y difamación”.

Sin embargo, las amenazas por tomar acciones legales no se cumplieron. El filme se estrenó en Cannes, y aunque no fue a los cines, ahora está disponible en Prime Video.

Tiempo después, el propio Trump se refirió a esta producción catalogándola de “falsa y sin clase”. En su perfil de Truth Social dijo: “con suerte fracasará a lo grande”. Pero terminó en dos nominaciones al Óscar, la de Stand y otra de Jeremy Strong a Mejor Actor de Reparto, por interpretar al abogado Cohn.

Además de las acciones del presidente, se comentó que Sebastian Stan estaría siendo marginado de Hollywood por este rol, aun cuando es parte de una de las franquicias cinematográficas más grandes del momento: Marvel.

De hecho, en noviembre pasado el actor fue invitado a participar de la popular entrevista Actors on Actors de Variety, pero no logró concretarlo, ya que no consiguió a un colega que se emparentara con él para la instancia.

Cabe señalar que esta entrevista consiste en una conversación larga entre dos actores que se hacen preguntas mutuamente. “No pude encontrar a otro actor que lo hiciera conmigo”, reveló Stan.

Si bien aseguró que recibió comentarios de cariño y admiración de parte de algunos colegas, pero luego “tenían demasiado miedo de hablar de esta película, así que no pude hacerlo. Y no importa, está bien. No se trata de señalar a nadie con el dedo, tengo que hacer muchas cosas geniales”, añadió.

Esto ocurrió a días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en las que Donald Trump salió victorioso. El actor también reflexionó sobre la figura del presidente electo.

“Es algo muy difícil de afrontar en este momento y entiendo que las emociones están muy a flor de piel, pero creo que es la única forma de entender esta película: lo único que dice es que no se puede seguir dejando de lado a esta persona, especialmente después de que obtuvo el voto popular. ¿No deberíamos analizar esto más de cerca e intentar entender qué es lo que impulsa a esta persona a hacer eso?”, planteó.

Sebastian Stan and Director Ali Abassi attended the #THEAPPRENTICE Screening and #SebastianStan said he was invited to Variety Actor on Actor interview but couldn’t find an actor want to do it with him , because their publicists were hesitated to let them talk about this movie so… pic.twitter.com/cWRvzx0bHF

— Maggie_in_LA (@Maggie_in_LA) November 19, 2024