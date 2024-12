Esta semana se revelaron los nominados a los Critics Choice Awards 2025, premios considerados como la previa a los Óscar, pues sus ganadores suelen estar en la lista de la prestigiosa academia.

Por ello llamó la atención de los especialistas las más de diez menciones que recibieron “Cónclave” y “Wicked” en la lista de cine, mientras que “Emilia Pérez”, que fue todo un éxito en los Globos de Oro, recibió menos de una decena.

De esta forma, la cinta que relata la elección de un nuevo Papa tras la muerte del anterior, lo que se encuentra enredado con las diferentes conspiraciones que se dan en el proceso, fue nominada a “Mejor película”, “Mejor actor” (Ralph Fiennes), “Mejor actriz de reparto” (Isabella Rossellini), “Mejor director” (Edward Berger) y “Mejor adaptación de guión” (Peter Straughan), entre otras.

Detrás le sigue “Wicked” que además de competirle en las mismas categorías, suma a “Mejor fotografía”, “Mejor diseño de vestuario”, “Mejor peinado y maquillaje”, además de “Mejores efectos visuales”.

En cuanto a televisión, Shogun, la serie que relata como “Lord Yoshii Toranaga lucha por mantenerse con vida mientras sus enemigos conspiran contra él”, según consigna Sensacine, se quedó con seis categorías.

Detrás le siguen “The Penguin”, “The Diplomat” y la comedia “Abbott Elementary”.

Mejor serie dramática

– El Jackal (Peacock)

– The Diplomat (Netflix)

– Evil (Paramount+)

– Industry (HBO | Max)

– Interview with the Vampire (AMC)

– The Old Man (FX)

– Shogun (FX / Hulu)

– Slow Horses (Apple TV+)