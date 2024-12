Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Un ex agente de la Patrulla de Carreteras de California, Gregg Musgrove, encontró al menos 16 casetes con canciones inéditas de Michael Jackson en un depósito al sur de Los Ángeles, EE.UU. El descubrimiento se produjo tras la compra de una bodega por parte de un amigo de Musgrove, que anteriormente pertenecía al productor musical y cantante Bryan Loren. Las cintas con temas grabados entre 1989 y 1991 incluyen 12 canciones inéditas donde se escucha a Michael Jackson cantando con Loren y conversando. A pesar de algunos fragmentos filtrados, la mayoría de las canciones probablemente nunca se harán públicas, ya que los herederos del artista son los propietarios de los derechos de autor. Entre las grabaciones destaca una en la que Jackson aborda rumores sobre él y otra en la que explica el significado de una canción llamada "Seven Digits". También se menciona una colaboración con LL Cool J en una canción titulada "Truth on Youth" que destaca por la incursión del cantante en el rap. Los guardianes del patrimonio del artista decidieron no adquirir las cintas y afirmaron que las grabaciones no pueden ser utilizadas comercialmente debido a los derechos de autor.