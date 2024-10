En el Festival de cine de San Sebastián, la actriz chilena Elisa Zulueta se encontró con el actor de Hollywood Andrew Garfield, tratando de obtener una foto juntos. Sin embargo, la barrera del idioma jugó en su contra, ya que Elisa no hablaba inglés con fluidez. En un bochornoso momento, Zulueta intentó explicar el nombre de su película en lugar de simplemente traducirlo, lo que llevó a una divertida confusión. A pesar de sus esfuerzos por convencer a Garfield, este terminó rechazando la solicitud de la actriz, desatando risas entre sus amigas.

En el recién pasado Festival de cine de San Sebastián, la actriz chilena Elisa Zulueta llegó a presentar la cinta “En el lugar de la otra”, todo esto mientras el actor de Hollywood, Andrew Garfield, hacía lo propio con “We live in time”.

Fue en este contexto que la actriz tuvo un particular encuentro con el estadounidense, donde intentó pedirle una fotografía, pero su inglés le jugó una mala pasada.

En el podcast “Expertas en Nada” que conduce con Paloma Salas, su amiga desentrañó el bochornoso momento.

“Íbamos saliendo del restorán y Elisa frena con un suspiro y dice como ‘hueona, mi actor favorito de mi vida, Anthony Ganfiel’ (sic)”, le dijo la actriz a la guionista de la cinta.

“Y yo como ‘no existe ese nombre’ y miro para el lado y era Andrew Garfield, el ex de Emma Stone y ahora también de la Elisa. Y cuando estábamos afuera la Elisa empieza ‘es que lo tengo que ir a saludar, necesito entrar, necesito entrar y sacarme una foto con él’“, relató mientras la actriz solo reía.

Sobre lo mismo, Salas continuó: “Y yo y la Maite (Alberdi) por favor no”, pero Zulueta no desistió. “Pero como no voy a ir, si estamos los dos en el Festival, él y yo somos iguales”, dijo intentando convencer a sus amigas.

Tras el diálogo, la actriz de “Amar profundo” decidió acercarse al actor: “Entré al restorán y cuando estaba llegando y habíamos hecho ‘eye contact’ (…) me acordé de que no hablo inglés“, recordó.

Pese a ello, Elisa Zulueta confió en que podía darse a entender con Andrew Garfield en pocas palabras, puesto que solo quería una fotografía juntos. Pero todo tuvo un cambio ante la negativa del actor.

“Fue terrible, le dije ‘hola, me da mucha vergüenza esto, pero te quería pedir una foto’ y él rápidamente me dijo que no“, relató entre risas.

Debido a que sus amigas la esperaban afuera del restaurar, Zulueta estaba decidida a llegar con algo del actor, según explicó, por lo que comenzó a conversar con él con el fin de convencerlo, pero sus conocimientos en inglés no dieron frutos.

“Me dijo ‘¿cuál es el nombre de tu película?’, y empecé a traducir ‘El lugar de la otra’“, sin embargo, en lugar de traducir la frase, intentó explicarle el argumento de la cinta.

Evidentemente, Andrew Garfield se confundió con la respuesta de Elisa Zulueta, quien saliendo del restauran le consultó a Salas y Alberdi la traducción del nombre, ante lo que respondieron con un simple “In her place”, lo que desató las risas.