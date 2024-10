La Comic-Con de Los Ángeles reunió a grandes artistas, entre ellos, a los que integraron la película de Los locos Addams, cinta que se estrenó en 1991. Después de 30 años, los protagonistas tuvieron un reencuentro.

Christina Ricci (Merlina), Anjelica Huston (Morticia), Christopher Lloyd (Tío Lucas), Carel Struycken (Largo) y Jimmy Workman (Pericles) se reunieron para recordar viejos tiempos. Sin embargo, los grandes ausentes fueron Raúl Juliá (Homero) y Judith Malina (Abuela Addams), quienes fallecieron en 1994 y 2015, respectivamente.

Los recordados actores posaron para las cámaras y contaron detalles sobre Los locos Addams. Además, se tomaron fotos con los fans, como es tradición en la Comic-Con.

The family that haunts together, stays together…💀🖤 pic.twitter.com/jGQwJzOn4B

— Christopher Lloyd (@DocBrownLloyd) October 5, 2024