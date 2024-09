El autor de los libros que inspiraron Game of Thrones y House of the Dragon, George R.R. Martin, criticó duramente un cambio polémico en la trama de la temporada 2 de "La casa del dragón", al eliminar al príncipe Maelor, lo que afectará la temporada 3. Martin expresó su descontento en una columna que luego eliminó de su blog, mencionando la reacción negativa de los fans. HBO respondió a las críticas con un conciliador comunicado, destacando el trabajo del showrunner Ryan Condal y su equipo, asegurando que los millones de seguidores disfrutarán de la serie.

El autor de los libros que inspiraron Game of Thrones (Juego de Tronos) y House of the Dragon, George R.R. Martin, publicó el miércoles una columna criticando duramente un cambio polémico realizado a la trama en la temporada 2 de La casa del dragón.

Específicamente, el también productor ejecutivo afirmó que haber eliminado de la serie al príncipe Maelor, el tercer hijo de Helaena y Aegon, no solo debilitó la secuencia final del episodio 2×01 de House of the Dragon, sino que también traerá consecuencias negativas para la temporada 3, pues hay escenas importantes que dependían directamente de la existencia de dicho personaje.

“Odié perder eso. Y juzgando por los comentarios online, la mayoría de los fans parecieran estar de acuerdo”, indicó GRRM en su extensa columna, que se viralizó con rapidez pese a que la eliminó de su página personal, Not a Blog, un par de horas después de publicarla.

Y sobre las escenas del libro que ahora tendrán que eliminarse de la temporada 3, apuntó: “¿Aparecerá alguna de ellas en la serie? Quizás… pero no veo cómo (…) En la planificación de Ryan (showrunner) para la temporada 3, -spoiler omitido- igualmente se -spoiler-… por ninguna razón en particular. No hay horror puro, ningún hecho desencadenante que abrume a -spoiler-“.

Respuesta de HBO a George R.R. Martin

Ante las repercusiones de las declaraciones de Martin, la cadena HBO no se quedó en silencio y respondió a las críticas en un conciliador comunicado de prensa, citado por la revista especializada The Hollywood Reporter.

“Hay pocos fans más grandes de George R.R. Martin y su libro Fuego y sangre (Fire and Blood) que el equipo creativo de House of the Dragon, tanto en la producción como en HBO”, comienza diciendo el estudio.

“Comúnmente, cuando se adapta un libro para la pantalla, con su formato y limitaciones propias, el showrunner (creador) debe terminar tomando decisiones difíciles sobre los personajes e historias que seguirá la audiencia”, añadió la compañía.

“Creemos que Ryan Condal (showrunner) y su equipo han hecho un trabajo extraordinario y que los millones de fans que la serie ha acumulado en sus dos primeras temporadas van a continuar disfrutándola”, concluye la declaración de HBO.